本报太原5月4日电 （记者刘鑫焱）山西省农业部门日前下发《关于加强春耕农资保障和“菜篮子”产品产销衔接的通知》和《关于切实做好抗旱保春播工作的通知》，要求各地各部门畅通渠道，确保农资进村入户，在抗击疫情的前提下，保障好春耕农资运输畅通。

山西省农业部门要求，各地各部门要加强服务保障，按规定给予办理“重点物资运输车辆通行证”，实行“一车一证一线路”，对于持有通行证的跨省进出涉疫地区的货运车辆保障优先通行；鼓励有条件的市、县（市、区）设立专用通道保障持通行证农资运输车辆快速通行。

在疫情发生地区，要引导辖区农资生产企业、经销商、新型农业经营主体开展“点对点”运输、“点对点”服务，确保农资及时送到农民手中；低风险地区要保障城乡交通运输正常运转，不得封路封村，确保农资顺畅流通。

同时，针对近来山西全省降水量比常年同期平均值偏少56%等不利于春播的气象条件，山西省农业部门要求，保障人员、物资、技术到位，科学研判旱情发生趋势，及早发布预警信息，制定有效抗旱措施，切实减轻干旱影响。

《 人民日报 》（ 2022年05月05日 11 版）

(责编：胡永秋、白宇)