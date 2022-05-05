本报记者 窦瀚洋

在浙江国际油气交易中心大厅的巨幅电子显示屏上，各类油品交易挂牌行情不断滚动更新，线上实时交易数据一目了然，屏幕左侧显示着“舟山低硫燃料油保税船供报价”和“舟山价格走势图”。

交易中心产品研发总监王白冰介绍，目前宁波舟山港保税船用燃料油加注量已经位列全球第六、全国第一。随着舟山保税燃料油价格指数体系不断构建完善，浙江自贸试验区油气现货市场将实现进一步发展。

“油气线上交易额快速增长，产能预售交易模式也有功劳。”王白冰说，这个模式是浙江国际油气交易中心与上海期货交易所合作完成的新探索，企业可提前7天至3个月销售未来产能，实现期货和现货合作。上线首日即实现订货量2.71万吨，今年1—3月已经实现交易量超110万吨。

对供货商而言，在市场价格剧烈波动的情况下，产能预售能帮助企业提前锁定价格和生产利润。对此，山东京博石油化工有限公司期现经营部负责人刘勇深有体会：“有时因为生产经营情况变化，我们需要调整预售总额，在产能预售模式下，利用产能回购和增发功能可以便捷实现。”

而对采购商来说，产能预售模式也能拓宽企业采购渠道。“产能预售具有订单转让功能，灵活方便，提高了企业资金使用效率。”陕西德丰亿顺贸易有限责任公司业务负责人李松说，参与产能预售无需缴纳全款，仅缴纳转让定金就可锁定订单，有效减少资金占用，还降低了企业的采购成本。

根据《中国（浙江）自由贸易试验区总体方案》，舟山片区的主要任务之一是建设大宗商品资源配置新高地，提升我国大宗商品全球配置能力。舟山有着独特的港口和区位优势，储油设施、炼化项目、集疏运体系等发展油气全产业链的基础条件一应俱全。

“探索以油气全产业链为核心的大宗商品投资贸易便利化自由化，是舟山片区的重点任务之一，而做大做强保税燃油加注业务，是推动油气全产业链发展的重要切入口。”浙江自贸试验区舟山管委会副主任夏文忠说，目前舟山片区已建成全国最大的油品储运基地，油品储运能力达3400万立方米。

民营企业进入炼化一体化行业、探索油品贸易批发无仓储改革、上线产能预售交易模式……油品领域自由化改革深入，促进了油品企业大规模集聚舟山片区，带动油品贸易年均增长83%，2021年实现贸易额7379亿元。

今年1—3月，舟山片区油气线上交易额同比增长255%，增长率创5年来新高。“接下来，舟山片区将围绕‘三个1亿吨’目标不断前进，实现1亿吨油品储备能力、1亿吨炼油能力、1亿吨油气交易能力，为保障国家在油气等大宗商品领域的战略安全作出贡献。”夏文忠表示。

《 人民日报 》（ 2022年05月05日 11 版）

(责编：胡永秋、白宇)