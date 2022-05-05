本报北京5月4日电 （记者严冰）记者今天从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，截至5月3日，中老铁路开通运营满5个月，客货运输态势喜人，国际物流黄金大通道作用初显，累计发送货物290万吨，第五个月货运量达110万吨，比第一个月增长5.5倍；发送旅客超270万人次，其中国内段238.8万人次、老挝段31.2万人次。

国铁集团国际部负责人介绍，中老铁路开通运营以来，国铁集团所属的中国铁路国际公司、昆明局集团公司会同老中铁路公司，科学分析旅客出行和货物运输需求，不断增加运力投入，统筹疫情防控和运输组织，境内外复兴号、“澜沧号”动车组和普速旅客列车安全平稳运行，货运品类不断增加。

中老铁路开通以来，尤其是今年4月份以来，所承运的跨境电商货物不断增加。针对该类货物货值高、品类多、时效性强等特点，中国铁路昆明局集团公司积极探索“澜湄快线+跨境电商”的运输组织新模式，积极协调中国昆明综合保税区改进跨境电商货物站外装箱作业流程，提高运输时效。目前，中老铁路跨境货物累计发送超50万吨，已覆盖泰国、缅甸、老挝、马来西亚、柬埔寨、新加坡等10余个国家和地区，货物品类从开通初期的橡胶、化肥、百货扩展到电子、光伏、通信、汽车、鲜花等100多种。

针对老挝民众多样化出行需求，老中铁路公司增开票价较低的万象至磨丁时速120公里普速客车，并为沿线群众提供多样化出行选择。

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