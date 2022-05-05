本报记者 王俊岭

《期货和衍生品法》为农产品期货和衍生品带来了新的发展机遇。图为山东省聊城市茌平区肖庄镇皮胡李村村民驾驶着大型农机在田间进行大豆、玉米带状复合种植作业。

赵玉国摄（人民视觉）

宋 博制图（新华社发）

近日，第十三届全国人大常委会第三十四次会议表决通过了《中华人民共和国期货和衍生品法》（以下简称《期货和衍生品法》），将于今年8月1日起施行。

这是中国首部规范期货交易和衍生品交易行为的专门法律，也是资本市场发展历程中具有里程碑意义的大事，备受海内外关注。

中国证监会相关负责人表示，《期货和衍生品法》立足期货市场和衍生品市场的实际情况，将经过实践检验的成熟可靠的制度上升为法律，巩固改革发展成果，同时准确把握市场发展趋势，前瞻性地进行一些重大制度改革，为市场创新发展预留充足的制度空间。

夯实期货市场制度基础

自1990年郑州粮食批发市场试点期货交易以来，中国期货市场从无到有、从小到大，品种体系不断完善，市场规模稳步扩大，国际影响力逐步提升。截至2021年底，已上市的期货期权品种数量达到94个，其中商品类84个，涵盖能源、粮食、金属等关系国计民生的多个重要领域。2021年，全国期货市场成交量再创历史新高，期货交易所的成交量排名也在全球场内衍生品市场稳中有升。

然而，长期以来，中国期货行业主要依托《期货管理条例》这一行政法规运行，场外衍生品市场则通过有关部门规章进行规范。这与行业和市场的发展不够匹配。

资本市场功能要有效发挥，须以科学完备的法律制度为基础。截至2021年底，与资本市场相关的法律、行政法规和法规性文件、司法解释和政策性文件、规章和规范性文件等约2000件，涵盖各个方面，总体实现了有法可依、有章可循。中国证监会主席易会满表示，此次《期货和衍生品法》的出台，“有效填补了资本市场法治建设的空白，资本市场法治体系的‘四梁八柱’基本建成。”

据介绍，《期货和衍生品法》共13章155条，就促进期货市场功能发挥作出了制度安排。

首先，明确规定国家支持期货市场健康发展，发挥市场价格发现、风险管理和资源配置的功能，并鼓励实体企业利用期货市场从事套期保值等风险管理活动，明确对套期保值实施持仓限额豁免。其次，专门规定采取措施推动农产品期货市场和衍生品市场发展，引导国内农产品生产经营。第三，建立以市场为导向的品种上市机制，原则规定品种上市基本条件，优化品种上市程序，丰富期货品种，完善产品结构，同时扩展期货公司业务范围，增加了期货做市交易、衍生品交易等业务。

“近年来，国内衍生品市场发展迅速、潜力巨大，但同时又具有复杂程度高、监管难度大等特征。为了有效防范化解金融风险，落实所有金融活动都应被纳入监管的要求，通过法律形式对衍生品市场予以原则性约束意义重大。”中国期货业协会相关负责人表示，《期货和衍生品法》为期货和衍生品市场的健康发展提供坚实的法治保障，也有利于期货市场更好发挥“发现价格、管理风险、配置资源”三大功能。

迎来规范发展新起点

对《期货和衍生品法》出台的意义，市场各方给予了积极评价。

——既借鉴国际最佳实践，又充分体现中国市场特色，有助于充分发挥市场的资源配置功能。

方正中期期货有限公司总裁许丹良对本报记者表示，一个功能良好、具有国际影响力的期货市场，能够为更多能源、农产品、贵金属、核心金融资产等进行定价、套期保值及风险管理。

许丹良说，一方面，《期货和衍生品法》充分吸收二十国集团匹兹堡峰会达成的共识，借鉴国际最佳实践，对期货市场和重要金融基础设施的监管作出了规定。另一方面，该法将中国期货市场发展30多年来探索出的账户实名制、保证金监控、“五位一体”监管等具有中国特色的监管制度在法律层面予以确认。“这进一步夯实了资本市场法治建设的基础，明确了服务实体经济发展的主线，防止脱实向虚、金融空转。”许丹良说。

——有利于扩大开放，增强中国在国际大宗商品定价上的话语权。

金杜律师事务所合伙人周昕认为，中国是全球大宗商品的主要购买国，但在大宗商品的国际定价上话语权较 弱，这与中国期货市场的国际化程度不高有较大关系。

“海外投资者十分注重期货市场监管的法律法规层级。过去，‘只有条例、规章，没有专门法律’的情况无形中加大了中国期货市场在海外投资者心中的风险。因此，国内外一直期待中国的期货和衍生品行业有一部专属的基础性法律。《期货和衍生品法》的出台，为中国期货市场进一步与国际接轨提供了坚实的法律基础。可以预见的是，期货市场的国际化发展，将会增强中国在国际大宗商品定价上的话语权。”周昕对本报记者说。

——进一步规范期货经营机构的行为，将促进中国期货企业做大做强。

在新湖期货股份有限公司董事长马文胜看来，《期货和衍生品法》的通过，标志着中国期货市场迎来了规范发展的新起点，给整个市场及实体经济带来了多重利好。

马文胜对本报记者说，《期货和衍生品法》的出台，意味着国内期货经营机构肩上的责任更大、经营的合规性要求更高，“这有助于期货经营机构进一步强化自身管理、增强专业水平和服务能力。”

更好服务实体经济

经济是肌体，金融是血脉，两者共生共荣。《期货和衍生品法》明确了服务实体经济的立法原则，限制过度投机，鼓励实体企业利用期货市场从事套期保值等风险管理活动，同时通过完善期货品种上市程序，丰富期货品种，增强期货市场服务实体经济的能力。连日来，相关交易所及市场主体纷纷表示，将结合《期货和衍生品法》内容服务实体经济、提升自身业务。

有的聚焦“三农”，积极设计新品种、推出新服务。郑州商品交易所相关负责人对本报记者表示，郑商所已在农业领域上市14个期货品种和3个期权品种，占国内所有农产品期货品种的51.85%，覆盖粮、棉、油、糖、果等多个领域。《期货和衍生品法》为农产品期货和衍生品带来了新的发展机遇。

“比如，近年来油脂油料价格波动较大，花生与菜油行业市场主体在生产经营中面临较大不确定性。我们推出花生、菜油期权品种，与现有期货期权品种形成合力，为相关产业主体提供更加丰富、精细、灵活的风险管理工具和策略。再如，4月22日，我们启动2022年‘保险+期货’试点，提高涉农企业、农民专业合作社等新型农业经营主体化解市场风险的能力。”该负责人介绍。

有的着眼能源领域，助力企业提升风险管理水平和保供能力。大连商品交易所相关负责人表示，将严格遵循《期货和衍生品法》中规定的上市条件，推出更多符合国民经济需要的期货品种。

4月26日，大商所与中化能源股份有限公司签署战略合作协议，共同推动能源类衍生品研发、交割仓库、市场培育等多方面工作，包括研究设立场内和场外交割仓库、增扩交割品牌，为相关企业深度参与期货及期权套期保值、实物交割等提供便利；推进硫黄、石油焦、纯苯等能源类衍生品研发及市场调研论证工作。

有的着力加强自身管理运营水平。天风期货股份有限公司总经理张振表示，目前中国期货经营机构存在业务单一性较强、同质化竞争较为严重的状况。《期货和衍生品法》将期货做市交易增加到了业务范围之内，有利于期货经营机构拓展业务范围。“近年来，我们在能源化工、有色金属、农产品等六大板块形成了强大的研究能力，经纪业务发展也屡创新高，客户权益规模突破百亿元大关。接下来，我们将创新风险管理工具，为有色金属等相关产业链上的客户提供保驾护航服务。”张振对本报记者说。

中国证监会相关负责人表示，下一步将认真学习、贯彻《期货和衍生品法》，不断提高监管执法水平，充分发挥《期货和衍生品法》在推动市场改革、维护市场秩序、促进市场功能发挥等方面的积极作用，更好服务实体经济高质量发展。

(责编：胡永秋、白宇)