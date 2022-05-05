本报记者 徐佩玉

中国是全球纺织业第一大国。纺织工业不仅为人们提供了衣物等生活纺织用品，也为经济社会发展提供大量产业用纺织品。“十三五”末，产业用纺织品纤维加工量已占到全国纺织纤维加工总量的33%。“十四五”期间，产业用纺织品如何发展？工业和信息化部、国家发改委近日联合发布《关于产业用纺织品行业高质量发展的指导意见》，明确了发展“路线图”。

据了解，产业用纺织品主要用于工业、农业、基础设施、医疗卫生、环境保护等领域，是新材料产业重要组成部分，也是纺织工业高端化的重要方向。高科技领域的航天服、深海绳缆，疫情防控中的口罩、防护服等，都属于产业用纺织品。

过去两年，产业用纺织品行业积极保障口罩、防护服等防疫物资的供应，年平均增速达到两位数。同时，行业发展也面临要素保障趋紧、产品出口承压、生产成本上涨、外部环境复杂等新情况。

此次《指导意见》明确，加快产业用纺织品行业发展是扩大内需、畅通产业链循环、拓展纺织行业发展空间的重要发力点。未来几年，要积极拓展产业用纺织品在航空航天、医疗健康、应急救援、海洋渔业等领域应用。到2025年，规模以上企业工业增加值年均增长6%左右，3至5家企业进入全球产业用纺织品第一梯队。科技创新能力明显提升，行业骨干企业研发经费占主营业务收入比重达到3%，循环再利用纤维及生物质纤维应用占比达到15%，非织造布企业关键工序数控化率达到70%，智能制造和绿色制造对行业提质增效作用明显，行业综合竞争力进一步提升。

实现这一系列目标，科技创新是重点。据悉，纺织行业将加强共性基础技术研究。开展非织造布纺丝、成网、成型基础研究，提升特种纤维成网和可生物降解聚合物纺丝成网技术稳定性，推动纳米、微米纤维非织造布技术产业化。

产业用纺织品行业还将积极培育新业态新模式，加大智能纺织品开发，推广体育运动、医疗健康、安全防护用智能可穿戴产品。

节能减排摆在更加重要的位置。《指导意见》提出，既要制定非织造布领域节能减排和清洁生产评价指标体系，还要发展环境友好产品，推广可降解一次性卫生用品和可重复使用产品。

纺织行业多年来存在大而不强的问题，特别是产业用纺织品行业，医疗、航空航天等领域的高性能纺织品有不少需要进口。“十四五”期间，全行业将开展重点领域提升行动。

在航空航天领域，将发力高性能纺织复合材料，包括开发高强高模高韧复合材料、航空级玻璃纤维织物及其复合材料等，提高配套航空航天工程能力；研制柔性纺织复合材料，如飞艇蒙皮、飞船充气返回舱、缓冲气囊用柔性纺织复合材料，以及具有多波段兼容、自适应环境、动态变形等性能的伪装材料。

在医疗健康领域，将推动可吸收缝合线、人造血管、血液透析材料的临床试验和示范应用，加快止血、抗菌等功能性医用纺织材料研发应用，加强可降解材料、一体编织覆膜支架等产品研发攻关。

(责编：胡永秋、白宇)