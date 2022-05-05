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亚洲第一深水导管架平台——

“海基一号”平台主体安装完工

2022年05月05日05:21 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京电　（记者冉永平、丁怡婷）中国海油近日发布消息，由中国自主设计建造的亚洲第一深水导管架平台——“海基一号”平台主体工程海上安装完成。本次海上作业位于珠江口盆地海域，完成了东、西两部分主体组块的吊装，单个重量超过3300吨，是国内首次在近300米水深海域进行大型海洋装备吊装作业。

　　“海基一号”平台是一座集钻井、生产、生活为一体的多功能钻采平台。平台总高度达340.5米，超过北京国贸大厦；甲板面积达7700平方米，约为标准足球场面积的1.1倍；总重量近4万吨，建成后将刷新国内海上单体原油生产平台的重量纪录。

　　中国海油陆丰油田群区域开发工程总包项目经理阳连丰介绍，“海基一号”平台处于南海内波流主通道上，海上安装对作业天气窗口和现场指挥要求非常高。为确保海上作业安全高效开展，项目创新应用内波流预警、船舶运动监测等先进技术，攻克大振幅内波流、船舶慢漂等难题，实现海上安装水平定位精度仅10毫米、水平偏差1.5米，远高于设计精度要求。

　　“海基一号”平台是中国首次尝试深水导管架平台开发模式，可降低开发投资约15%，并将大幅减少后续钻完井和生产操作成本，提升油田采收率及经济性。据了解，“海基一号”平台服役于中国南海东部海域油田群区域开发项目，计划今年下半年投产。油田群全面投产后，高峰日产原油达6500吨，将进一步提高国内能源安全保障能力。

(责编：胡永秋、白宇)

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