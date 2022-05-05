张丹华

陕西作为科教资源大省，拥有百余所高校、1300多家科研机构、上百万专业技术人才，但较低的科研成果转化率却成为制约经济转型发展的“堵点”。为打通这些“堵点”，秦创原应运而生。

这是一个市场化平台。无论是如同橡皮泥般的纳米材料，还是性价比极高的国产非公路宽体自卸车，创新链和产业链以市场需求为导向在此不断融合，秦创原吸引了更多的创新要素高效聚集，并实现各方利益主体的共赢和良性互动。

这是一个共享式平台。“秦创驿站”“每周发布”“月度专场”，在这个“三级跳台”式的常态化路演平台上，常常可见怀揣梦想的创业者充满激情、慷慨激昂。截至目前，全省举办各类路演活动130多场，推介科技成果转化项目3000余项，130多个项目和团队完成融资，规模超13亿元。

这是一个开放型平台。秦创原总窗口的服务能力不断向各地辐射：商洛市探索“飞地创新、离岸孵化、回迁发展”模式；铜川市设立2亿元的高新科技成果创业投资基金……陕西全省范围内创新资源涌流。

在这个春天里，《西安都市圈发展规划》获得批复，开启新时代西部大开发新的篇章。在这个创新高地上，科技创新、机制创新的活力正在不断涌现。

(责编：胡永秋、白宇)