人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

打通堵点 绽放活力（记者手记）

张丹华
2022年05月05日05:23 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　陕西作为科教资源大省，拥有百余所高校、1300多家科研机构、上百万专业技术人才，但较低的科研成果转化率却成为制约经济转型发展的“堵点”。为打通这些“堵点”，秦创原应运而生。 

　　这是一个市场化平台。无论是如同橡皮泥般的纳米材料，还是性价比极高的国产非公路宽体自卸车，创新链和产业链以市场需求为导向在此不断融合，秦创原吸引了更多的创新要素高效聚集，并实现各方利益主体的共赢和良性互动。 

　　这是一个共享式平台。“秦创驿站”“每周发布”“月度专场”，在这个“三级跳台”式的常态化路演平台上，常常可见怀揣梦想的创业者充满激情、慷慨激昂。截至目前，全省举办各类路演活动130多场，推介科技成果转化项目3000余项，130多个项目和团队完成融资，规模超13亿元。 

　　这是一个开放型平台。秦创原总窗口的服务能力不断向各地辐射：商洛市探索“飞地创新、离岸孵化、回迁发展”模式；铜川市设立2亿元的高新科技成果创业投资基金……陕西全省范围内创新资源涌流。 

　　在这个春天里，《西安都市圈发展规划》获得批复，开启新时代西部大开发新的篇章。在这个创新高地上，科技创新、机制创新的活力正在不断涌现。 

(责编：胡永秋、白宇)

分享让更多人看到

推荐阅读
1000亿元专项再贷款额度来了！支持煤炭开发使用和增强煤炭储备能力
　　人民网北京5月4日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行增加1000亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款额度，专门用于支持煤炭开发使用和增强煤炭储备能力。 人民银行有关负责人表示，2021年11月，人民银行创设支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，总规模2000亿元，支持煤炭安全高效绿色智能开采等7个领域。…
大兴机场：旅客从大兴机场乘机须持48小时内核酸阴性证明
　　人民网北京5月4日电 （记者乔雪峰）记者从北京大兴国际机场获悉，根据5月3日北京市新冠疫情防控工作新闻发布会要求，即日起，旅客从大兴机场乘机须持48小时内核酸检测阴性证明、北京健康宝扫码绿码以及体温正常。 此外，5月5日起，进入航站楼所有人员须持有7日内核酸检测阴性证明，同时也须北京健康宝扫码绿码以及体温正常。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部