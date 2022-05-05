原标题：“北斗杯”全国青少年体育大赛活动在成都举行

“全民大运·幸福乐跑”活动暨2022年奔跑吧·少年“北斗杯”全国青少年体育大赛（成都站）（以下简称“赛事”）4月28日以线上线下相结合的方式在成都市新津区中国天府农业博览园启动，来自全成都23个区（市）县的参赛代表参与了启动仪式。

据了解，“北斗杯”全国青少年体育大赛是国家体育总局、教育部、国家卫健委、中华全国总工会、共青团中央、中华全国妇女联合会发起的“奔跑吧·少年”主题健身系列活动和中国卫星导航年会科普板块重要内容。

赛事巧妙利用北斗时空科技与社区、公园、景区、绿道等空间场景结合，形成“随时参与、就近就便”的创新数字化运动场景，有力促进体育事业与北斗系统深度融合。今年以“北斗少年 跑向未来”为主题，采取线上线下相结合的模式举办，推出“北斗智慧跑”“北斗少年营”“北斗智慧定向”“北斗智慧滑雪”四个系列赛。

本次启动仪式，新津区以“线上定位跑+线下分散跑”的形式，引导广大青少年、家庭、居民积极参与迎大运活动，全力营造“众志成城控疫情，信心满满迎大运”良好氛围。

本次启动仪式将掀起成都市挑战世界纪录的运动风潮：赛事期间，在附近的公园、绿道，打开手机发表运动宣言，并随数字赛道完成寻点打卡、答题闯关，最终，成都市将汇总参赛选手发表运动宣言的总数量挑战 “单场活动收到最多的运动宣言”世界纪录。赛事主办方代表在启动仪式现场发布了世界纪录挑战规则，市民代表、青少年代表共同宣读了挑战宣言：“用我运动活力，为幸福成都加油！”

据主办方介绍，本次赛事的组织，将以全民运动为抓手营造大运氛围、增进百姓福祉，不仅是对成都市城乡社区治理能力的一次有效检验，更是“幸福美好生活十大工程”建设的必然要求，将为成都建强“都市圈”、提质“幸福城”、增强市民获得感、幸福感起到有力促进作用。（记者袁于飞）

(责编：赵竹青、陈键)