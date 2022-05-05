原标题：投票启动！2022重大科学问题等遴选邀您参与

2022年，面对时代科技发展潮流，有哪些重大科学问题将指引新一轮科技革命和产业变革发展方向？如何瞄准世界科技前沿和国家重大需求，以全球视野谋划科技创新？怎样下好先手棋，准确把握未来科技发展的方向和重点，以战略判断抓住未来科技发展主动权？

近日，由中国科协主办的2022重大科学问题、工程技术难题和产业技术问题征集发布系列活动正式开启公众投票。

据介绍，2022重大科学问题、工程技术难题和产业技术问题征集发布系列活动旨在研判未来科技发展趋势、布局前沿科技发展方向、立足“四个面向”，为科技事业和人类可持续发展贡献力量。此次共征集了642个前沿科学问题、工程技术难题和产业技术问题，将经过科技工作者初选、领域专家复选、学术评议委员会终选三个环节，遴选出对科学和技术发展具有导向作用与关键作用的问题难题，并公开向社会发布。

投票截止时间为2022年5月20日24:00，该投票结果将在后续评审环节供专家参考。（记者 高雅丽）

(责编：赵竹青、陈键)