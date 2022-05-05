付毅飞

原标题：在逐梦太空的征途上绽放青春光彩

5月2日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平给中国航天科技集团空间站建造青年团队回信，向航天战线全体青年致以节日的祝贺，并向他们提出殷切期望。

习近平总书记在回信中说，读了来信，我想起了9年前在你们那里同青年科研人员交流的情景。

一段温情回忆被勾起。

2013年5月4日，习近平总书记曾到中国航天科技集团五院，参加“实现中国梦、青春勇担当”主题团日活动，同各界优秀青年代表座谈。那一天，中国航天科技集团五院空间站系统总指挥王翔就在现场。

收到习近平总书记的回信，王翔深受鼓舞。“9年前，空间站还是一张蓝图；今天，中国空间站时代已经开启。能够投身重大国家工程并作出自己应有的贡献，我们感到无上光荣！我们将开拓进取、创新突破，不负青春，不负总书记的嘱托！”

中国航天科技集团一院重型运载火箭总设计师杨虎军也参加了9年前的座谈会。读完习近平总书记的回信后，他说：“我们将牢记总书记的嘱托，胸怀航天强国梦想，强化使命担当，加强技术创新和实践创造，不断刷新进军太空的中国高度！”

习近平总书记在回信中说，9年来，从天宫、北斗、嫦娥到天和、天问、羲和，中国航天不断创造新的历史，一大批航天青年挑大梁、担重任，展现了新时代中国青年奋发进取的精神风貌。

这是一份沉甸甸的赞许和肯定。

中国航天科技集团一院长征五号总体副主任设计师王浩苏有幸执行了嫦娥、天问等发射任务。看完回信的他，难掩激动之情。“感恩这个伟大的时代，让我们在宝贵的经历中得到锻炼、增长才干。”他说，“每一代人都要走好自己的长征路，我们将在老一辈航天人打下的坚实基础上，勇于在运载火箭的重复使用、故障诊断等领域取得创新突破！”

“多年来，总书记一直关心着青年的成长，一直关心着航天事业的发展。”读完回信后，中国航天科技集团五院神舟飞船系统总设计师贾世锦感慨道。

2012年，贾世锦荣获一枚“中国青年五四奖章”。回顾多年来的奋斗历程，贾世锦说：“青年强则国强，作为祖国航天战线上的一名青年科技工作者，我一定要以建设航天强国为己任，踔厉奋发、笃行不怠！”

今年，中国航天科技集团一院一部副主任设计师冯韶伟荣获第26届“中国青年五四奖章”。“运载火箭的能力有多大，中国空间站的舞台就有多大。”作为从事运载火箭研制的一名航天青年，他说，“我们有责任、有信心为运载火箭飞行可靠性提升和新一代运载火箭的跨越式发展，作出更加积极的贡献！”

习近平总书记强调，建设航天强国要靠一代代人接续奋斗。希望广大航天青年弘扬“两弹一星”精神、载人航天精神，勇于创新突破，在逐梦太空的征途上发出青春的夺目光彩，为我国航天科技实现高水平自立自强再立新功。

这是回信里深切的期许。

读完回信后，中国航天科技集团五院空间站系统主管设计师商帅内心的激动久久不能平息。他今年30岁，正是风华正茂的年纪。

“今年我们将连续发射问天实验舱、梦天实验舱、载人飞船、货运飞船，全面建成中国空间站。”他说，“作为空间站建造任务的一员，我一定牢记总书记的嘱托，弘扬载人航天精神，不怕吃苦，全力攻关，为空间站建造任务贡献自己的青年力量！”

收到回信时，中国航天科技集团一院长征二号F遥十四运载火箭发射队员秦曈、长征七号遥五运载火箭发射队员王光辉正分别在酒泉、文昌执行空间站建造任务。以实际行动不折不扣地完成任务，是他们对这份深切期许的应答。

青年们从回信里感受到了支持和厚望。

中国航天科技集团八院空间站梦天实验舱总体主任设计师吴军表示：“建设一个具有中国特色的空间站，是时代赋予我们的使命职责，是当为之事、必为之事。我们将全力而行，将个人的奋斗与价值之实现，融入国家发展、民族复兴的大势之中！”

这是广大航天青年读完回信后的共同心声——

在追星逐箭、筑梦苍穹的浩瀚征途中谱写更加绚丽的青春篇章，绽放更加夺目的青春光彩！

(责编：赵竹青、陈键)