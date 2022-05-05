原标题：科考队员成功登顶 我国珠峰地区梯度气象观测体系初步建成

5月4日中午，第二次青藏科考“巅峰使命”珠峰科考登顶第一梯队12名队员成功登顶，在珠峰8830米架设了全球海拔最高的自动气象站。

青藏高原是地球第三极，是亚洲水塔，是季风和西风的巨型调节器，对全球气候变化有着重要影响。珠峰是青藏高原的标志，珠峰科考也成为第二次青藏科考的重要内容。第二次青藏科考队长、现场总指挥、中科院院士姚檀栋告诉科技日报记者，此次完成气象站架设后，就形成珠峰地区从海拔5200米至8830米8个气象梯度观测站点，为观测珠峰地区的气候环境变化提供珍贵的第一手数据。

姚檀栋介绍，此次科考是全球首次在珠峰峰顶实施综合科学考察研究。除了架设气象站，登顶科考队员还完成了利用高精度雷达测量冰雪厚度、采集冰雪样品、采集珠峰顶部上空大气等峰顶科考任务。“我们首次在珠峰峰顶实施综合科考取得的新认识、获得的新突破，是对科学的贡献、对人民的贡献、对国家的贡献和对全球的贡献。”姚檀栋说。

据了解，我国自20世纪50年代起开展了超过6次的珠峰科考活动。过去受限于条件，对于珠峰这样一个标志性地点，科学家做的大都是海拔五六千米的研究，对于8000米以上的研究存在很多空白。随着全球气候变暖，珠峰地区会如何响应？峰顶的冰雪会不会融化？从山脚到峰顶生态系统发生了什么变化？二氧化碳等温室气体、大气污染物的变化是怎样的？一系列问题都需要科学的观察。

此次“巅峰使命”珠峰科考今年4月28日全面启动，共有5个科考分队16支科考小组270多名科考队员参加。这是2017年第二次青藏科考启动以来学科覆盖面最广、参加科考队员最多、采用仪器设备最先进的综合性科考，可以称之为人类在珠峰地区开展极高海拔综合科学考察研究的一次壮举。（记者杨雪 实习记者杨宇航）

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