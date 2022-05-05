原标题：同心战“疫”，守“沪”不停歇

上海疫情形势复杂严峻。中国太平洋保险公司的员工们活跃在有需求的地方：化身社区的“大白”，为社区的居民送来阳春四月的温暖，为这座城市奉献光和热。来看看他们的心路历程。

我是党员我先上 我们每一个人都是守‘沪’者

施星民 中国太保产险上海分公司

接到社区征召志愿者的消息后，我主动请缨，成为了一名志愿者。日常的工作是协助社区开展核酸检测、疫情防控知识宣传、楼道巡查值守等，为社区严控疫情“保驾护航”。

接触下来后，我发现居委会工作真的很忙，打电话做流调、解答居民的各类咨询；帮管控楼栋的居民解决日常问题，协助开展核酸检测、楼道巡查值守……从早到晚不停歇，但是居民都特别配合，也常常会送上一句温暖的“辛苦了”，所有的付出都化作了对于疫情早褪的期盼。

一个不少一家三口齐上阵 不能多一人也不能少一人

曹峥 中国太保寿险上海分公司

这次疫情来势汹汹，作为党员，作为上海市民，在这座城市最艰难的时候，我们一家三口都成为了社区志愿者。我和先生都是党员，在太保工作也近30年了，在接到公司下达的通知，要求党员在“先锋上海”小程序到所属社区报到时，我们第一时间报名，并和女儿一起参加了社区防疫志愿工作。

防疫工作人员和志愿者们身穿大白，从早上7点开始，近6个小时都要不吃不喝，通知每位居民进行检测。但居民们有上网课的，有开视频会的……他们也有各自的事情要忙，难以第一时间响应。另外，社区中还有不少外籍人士，要么注册出现问题，要么不会使用健康云二维码。这时，我女儿作为最年轻的志愿者，协助外籍人士一一登记，解决了问题。在封控的日子里，大家一扫阴霾，互相协助。我们也收到了不少支持和鼓励的话语，让我们觉得任何的付出都是值得的！

温情满满的故事仍在发生 希望早日拥抱如常的上海

刘博杰 长江养老

自3月16日起，我们小区几乎一直处于封闭状态，作为一名党员，我第一时间在“先锋上海”完成了社区报到，投身到社区志愿服务中。志愿服务给我带来很多新的体验，让我对很多问题也有了新的理解。比如在志愿服务中，我看到了很多独居老人，他们没有智能手机，无法生成核酸检测码。我们关注到了这个问题，一方面细化志愿者岗位设置，增加楼栋志愿者，及时解决问题；另一方面在核检时设置专岗，为老人提前准备检测码，还为瘫痪等出行不便的老人提供了上门服务。

作为一名养老金行业的从业者，这次亲身见证老年人的种种不便，让我愈发感受到这份事业背后的使命与责任。疫情当前，整个城市放慢了脚步，但每个人都没有停下自己本职的工作，都在自己的岗位默默奉献。以前曾读过一句话：你开放，城市就丰富，你热情，城市就包容。这座城市正经历考验，温情满满的故事仍在发生，当你伸出双手，就会给更多人带去温暖和希望。也期盼着疫情快快结束，早日拥抱如常的上海！

黄浦江让家和职场遥相望 期盼早日迎来胜利时刻

王小卫 太保资产

阳春四月，突发的疫情瞬间打断了原本匆忙的节奏，上海进入“全域静态管理”，来应对肆虐的病毒。一条黄浦江，隔断了回到职场的路。在居家办公的日子里，在这个前所未有的特殊时刻，怀着一种回报社区和感恩的心情，我参加了社区的志愿者活动。通过社区的微信群我感受到社区居民在疫情下的心声，也理解了左邻右舍对基层疫情管理和服务的期待。

说实话，虽然周围都是“抬头不见低头见”的邻居，但平日的交流也不是很多，现在终于有机会为大家服务了，却需要全副“武装”，保持着距离。自4月1日以来，我陆续参加了四次志愿者活动，主要任务是协助维持核酸检测秩序，帮助分发抗原检测材料、市民大礼包等抗疫物资，偶尔也帮助排解一点小小的纠纷。在参加志愿者活动的过程中，我体会到抗疫无小事，志愿者服务无小事，我尽可能通过自己的一举一动，给居民一份有温度的服务。我相信，一个人的力量小，但是有那么多志愿者齐心协力，也能汇成抗疫情必胜的力量。

(责编：曹淼、李源)