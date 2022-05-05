原标题：同心战疫，平安人寿推出代理人及客户关爱计划

3月以来，上海面临疫情考验，金融业积极行动，齐心战“疫”。平安人寿驻沪总部及上海分公司，争做抗疫排头兵，全力支援上海抗疫。据悉，平安人寿已陆续推出客户关爱计划和代理人专属慰问计划，并积极组织志愿服务，为上海早日战胜疫情、恢复正常生活、迎接复工复产贡献力量。

平安人寿秉持“以客户为中心”理念，全力保障特殊时期金融保险服务的稳定性和可得性，维护社会经济秩序和社会公共利益。据介绍，平安人寿已推出全流程线上服务，包括业务在线办、医生在线问、咨询在线看等31项具体服务举措，给客户7×24小时的守护，保障疫情期间服务稳定有序。同时，平安金管家APP针对上海用户上线“守沪伴你行”专属保障服务，上海地区客户通过平安金管家APP可以领取专属“服务礼包”，获取在线问诊、慢病服务、减肥中心和心理咨询等多项贴心服务权益，助力客户安心居家。

平安人寿坚持服务不中断，客户服务常规流程始终畅通，基本实现理赔、核保、保全等流程全线上办理。4月以来，平安人寿“零接触”服务办理超1500万次，空中门店通为复杂业务及老年人群提供在线人工视频业务办理，累计服务超26万件。平安智能闪赔服务及时为客户送去理赔保障，线上理赔申请超过20万件，30分钟“闪赔”超8万件，最快时效1.4分钟。

在保障服务不打烊的同时，公司积极推出服务绿色通道、人性化服务关怀、在线服务权益等专项服务举措，充分保障客户服务权益和身心健康。平安人寿联合平安健康，为全体客户限时提供免费心理疏导服务，缓解疫情期间客户的焦虑情绪。自4月18日上线以来，首日即吸引超过1000名客户领取，截至目前已有超过1.3万客户领取权益。同时，平安金管家APP保险频道自3月上线疫情服务专区，累计访问超3万人次。在线问诊等线上服务在疫情期间广受客户关注，4月使用超百万人次，平均7秒响应。此外，平安人寿积极开展VIP客户主动关怀活动，针对客户需求提供个性化服务举措。

考虑到上海市民长时间封闭在家，平安人寿上海分公司还推出“平安客户关爱计划”，积极开拓渠道，多形式为客户解决问题，提供送菜、帮忙釆购日用品等服务。截至目前，已有856个业务员接力服务项目，1448位客户收到点对点的关爱。

当前，上海正有力、有序启动复工复产。平安人寿上海分公司也采取多项举措，为代理人队伍提供抗疫专属慰问支持，保障代理人队伍的日常生活及线上经营。据了解，4月初，平安人寿总部就向上海分公司下拨 “专项抗疫慰问金”，已为7000余位业务伙伴分批次送上爱心慰问，以切实关怀举措，共克时艰。

近日，继“专项抗疫慰问金”活动后，平安人寿为上海分公司代理人制定“复工关爱特别活动”，支持复工复产 。平安人寿上海分公司营业单位复工复产首周，每位代理人将收到五重“复工慰问大礼包”，礼包包含维生素补充包、蛋白质加油包、防疫物资包、展业利器包及家属关爱包等，有力支持上海业务一线安心复工。此外，公司将推出“重点员工帮扶慰问金”专项，通过“一对一”电话沟通，问实情、访需求、解难题，为有特殊困难的员工及代理人及时送上物资和慰问金。

在做好居家办公的同时，平安人寿上海分公司内外勤同仁、党员同志持续投身到社区抗疫一线工作中，用自己的实际行动，有序开展各类志愿服务。据不完全统计，截至4月20日，共有1000余位内外勤同仁参与社区核酸检测、物资发放、物资团购等志愿工作。4月初，来自平安人寿上海分公司行政部的匡卫东接到静安区抗疫突击队的召唤，成为一名抗疫突击队员，参与保障整个区近百万人紧急防疫物资转运的配套装卸工作。因为防疫要求，所有的防疫物资进上海前，都需在上海的外围进行首次转运，然后集中卸下到静安临时大仓分类堆放，消杀后再装车一一分发到各街道。4月6日至15日，整整10天里，每天8点开工，匡卫东就是这样不眠不休，奋战到接近凌晨。

来自平安人寿上海分公司宜山路营销服务部的张晗先是报名参加了社区志愿者工作，全力投入了社区防疫工作。这期间，她除了积极认领志愿服务任务外，也利用平安金管家帮邻居求医问诊，又联系附近药店跑腿攻克“最后一公里”。张晗还挺身而出担任团购团长，不仅很快梳理完繁琐复杂的团购流程，还制作简洁醒目的团购海报，方便居民选取。从货物的消杀、分发、核对物资信息，最后挨家挨户地送货，张晗不仅耗费大量精力，更是经常忙到凌晨。她说只要大家心手相连、同舟共济，一定能战胜这次疫情。

平安人寿将持续提供保险保障服务并积极发挥社会责任，共建防疫防线，在疫情防控的关键时刻，与上海市民携手共渡难关，并肩战“疫”，为早日打赢疫情防控阻击战贡献力量。

(责编：曹淼、李源)