人民网北京5月5日电 （初梓瑞）日前，“云南省国有企业社会责任及ESG培训会”在京滇两地“线上+线下”联动召开。国务院国资委社会责任局柳长森副局长出席会议并致辞，他指出，国有企业履行社会责任作用突出、成效显著，担当社会责任义不容辞、责无旁贷。云南国资国企要继续担当重任、积极作为，为区域经济发展、社会进步和人民美好生活做出更大贡献。

会议指出，今年以来，云南省国资委与中国社会责任百人论坛达成合作，高标准构建云南省国有企业社会责任/ESG体系，强力打造云南国资国企社会责任交流平台。

云南省国资委党委委员、副主任刘成志表示，要深刻理解做好云南省国有企业社会责任/ESG工作的必要性和重要性，充分认清当前工作存在的问题和不足。国资系统要建强自身当榜样，扎实编制好第一年、第一份社会责任蓝皮书；建章立制助落实，不断完善制度细化社会责任/ESG指标体系；严肃监督强推进，将履责情况纳入考核压实责任。

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