一季度我国服务进出口总额同比增长25.8%
2022年05月05日21:30 | 来源：新华网
小字号
新华社北京5月5日电（记者王雨萧、谢希瑶）记者5日从商务部获悉，今年一季度，我国服务贸易继续快速增长。服务进出口总额14569.9亿元，同比增长25.8%。其中服务出口7139.8亿元，增长30.8%；进口7430.1亿元，增长21.3%。
商务部服贸司负责人介绍，一季度服务出口增幅大于进口9.5个百分点，带动服务贸易逆差下降56.4%至290.3亿元。3月当月，我国服务进出口总额5036亿元，同比增长14.1%。
这位负责人表示，从特点来看，知识密集型服务贸易稳定增长。一季度，知识密集型服务进出口6156.6亿元，增长14.1%。此外，旅行服务进出口有所恢复。一季度，我国旅行服务进出口2155.5亿元，增长12.6%，其中出口下降15.3%，进口增长15.4%。
(责编：牛镛、杨光宇)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 世界第二大水电站白鹤滩水电站今年累计发电量突破100亿千瓦时
- 人民网北京5月5日电 （记者杜燕飞）记者从三峡集团获悉，截至今日凌晨，世界第二大水电站——白鹤滩水电站今年累计生产清洁电能100亿千瓦时，可节约标准煤约306万吨，减排二氧化碳约838万吨，相当于种植3.3万公顷阔叶林。 白鹤滩水电站地下厂房。…
相关新闻
- 评论
- 关注