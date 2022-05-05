在天津市河北区，河北区检察院未检科检察官们组成了一支“红色娘子军”，她们用正能量激励青少年崇德向善、尊法守法。

2018年，为契合司法体制改革，河北区检察院选派过硬素质检察官，引入青年志愿者服务队力量，打造“阳光·冰凌”工作室新型团队，以女检察官的温婉情怀和法律的公平正义，为青少年引路护航。

建章立制，逐步完善未成年人综合保护体系

针对未成年人关爱保护工作的重要性和特殊性，工作室积极争取党委、人大的支持，联合河北区团委、区妇联等部门出台了一系列制度机制，从推动社会组织、落实司法保护、“互联网+"帮教、民事行政权益保护、犯罪预防与侵害防范教育等方面细化工作，明确职能部门保护未成年人的职能职责，形成辖区青少年保护齐抓共管的法治氛围。

联合救助，构建未成年被害人多元救助格局

工作室主动协调职能部门、对接公益组织，凝聚社会力量，积极开展司法救助、社会救助，构建起为困境未成年被害人提供法律援助、身体康复、心理疏导、生活安置、复学就业等多元综合救助格局。

链接力量，助力涉罪未成年人顺利回归社会

工作室始终坚持教育为主、惩罚为辅和特殊保护的原则，研发智慧未检应用平台，借助互联网搭建未成年人帮教观护平台，实现了对涉罪未成年人疏导在线、观护在线、普法在线。通过实体沙盘及电子沙盘，帮助涉案未成年人全面认知心理问题、自我矫治心理误区，排除心理障碍。引入心理测评系统，选取心理健康、网络成瘾、抑郁自评、焦虑自评、价值观自测、自我和谐与家庭环境等专业量表，客观探究心灵。配置生物反馈放松训练系统，使涉案未成年人降低烦躁情绪，得到心灵创伤抚慰，排解不良情绪、提升自控能力。

精准普法，帮助未成年人系好“第一粒扣子”

工作室以需求为导向，结合校园欺凌、校园贷、性侵害、民法典等社会关注热点问题，通过开展“法律特训营”“小小检察官”“平安课堂”“法治教育实践课堂”等活动，开辟“互联网＋”犯罪预防新模式，实现宣教效果的最大化。配置“小北”智能普法机器人，具有“未检问答”“未检普法”“远程视频”“法治副校长讲课实录”等功能，机器人可通过表情、肢体活动变化实现与检察官、未成年人及家长的交流互动。

全面守护，营造青少年成长所需的良好环境

联合天津市未成年人看守所成立“未成年人爱心观护站”，工作室探索在押未成年人精准帮教；联合河北区市场监督管理局对辖区内校园周边“五毛食品”进行专项执法检查，斩断劣质食品流向学校的链条；联合教育部门，走进辖区内中小学校开展“宪法进校园”活动；联合河北区妇联，深入社区开展“守护童年牵手共成长，守护我们的孩子成长”的民法典宣讲系列活动；依托区预青工作组，吸纳公安、检察、法院、司法局等力量，组建41名政法干警组成的“津北护航”志愿者服务队，提供更专业、优质的普法服务。

2019年以来，“阳光·冰凌”工作室先后获评第五届中国青年志愿服务项目大赛银奖、未成年人检察工作社会支持体系建设试点单位、天津市法治宣传教育阵地优秀品牌、天津市青年志愿服务大赛铜奖。

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(责编：董童、李源)