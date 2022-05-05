2020年1月以来，黑龙江哈尔滨市共累计发生7轮新冠病毒肺炎聚集性疫情。在这个没有硝烟的战场上，一朵朵勇敢的“铿锵玫瑰”在抗击疫情前线绽放芳华。她们是新时代的女性符号，她们在抗疫一线扬巾帼之志、聚巾帼之力，她们以巾帼榜样充分展现了新时代的“她力量”。

谁说女子不如男 她们撑起的不止半边天

哈尔滨市疾控中心是一只年轻的队伍，女同志居多。本轮疫情，中心派出驻守在外的流调队员77%都是女同志。她们是抗疫战线的主力军，与其他部门一起开展疫情的分析与研判、流行病学调查、密接的排查与管控、环境的消杀、涉疫区县督导等一系列工作。

在工作面前，没有一名女同志要求优待，大家一起奋战。她们有时是传染病防控专家，用专业判定风险区域、核酸检测的结果，一锤定音；她们有时还是“福尔摩斯”，将病例报告反复查看，抽丝剥茧，查找可能的风险点；她们有时更是忙碌的“小蜜蜂”，在隔离点与实验室间不停的往返穿梭，采集、转运核酸样本交到中心实验室检测。

青山一道，风雨同担，她们在一线绽放青春。

无惧黑夜 她们是夜空最亮的星

疫情就是集结号，号声一响，立即集结出发。每遇到一个初筛阳性病例，中心各组人员就要不分昼夜马上行动。接样组的夜班同志时刻准备着，最忙的时候样品一个小时送来一次，每天夜里只能睡上2个小时; 检验组的同志们则是持续奋战，夜班常常是晚上5、6点来到单位，一直工作到次日早上8、9点才能离开。此时的她们忘记对黑夜的恐惧，目之所及是生命，心之所向是使命。年轻的疾控姑娘，以汗水浇灌热爱，展现抗疫路上的巾帼力量。

时间给了工作 愧疚留给了家人

生活中，疾控的女同志们是女儿、是妻子、是母亲，但此时的她们演绎着一个共同的角色——疫情防控工作人员。她们身后是一个个家庭，但是却选择了面对更多家庭。有时，她们辗转于各个区县，不停地流调、排查，一个月也不曾回家。每天忙完已是夜深，想和家人视频，一看表家人已经睡去，留下的只能是深深的愧疚。希望疫情尽早结束，让大家都能安心和家人团聚。

没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会到来。只要心怀暖阳，何惧疫情不灭。自新冠疫情发生以来，哈尔滨市疾控中心的全体工作人员已经连续奋战27个月、800多个日夜，他们夙夜为公，战病疫，救苍生，为守护全市人民健康而不懈努力，她们一直在坚守！

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(责编：董童、李源)