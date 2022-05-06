临时关闭的高速公路收费站已清零
货运物流持续恢复向好
2022年05月06日05:59 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京5月5日电 （记者刘志强）记者从交通运输部了解到：截至5月4日24时，全国临时关闭的高速公路收费站和关停服务区已全部清零。
根据国务院物流保通保畅工作领导小组办公室监测汇总数据，5月4日，全国货物运输有序运行，货运物流持续恢复向好，其中：铁路运输货物1102.5万吨，环比上升0.65%；全国高速公路货车通行601.4万辆，环比上升10.16%； 全国重点港口完成货物吞吐量3138.2万吨，环比增长2.9%；民航保障货运航班548班（其中国际货运航班442班，国内货运航班106班），环比增长3.4%；邮政快递揽收2.85亿件，环比上升2.2%；投递2.96亿件，环比上升1%。
《 人民日报 》（ 2022年05月06日 07 版）
(责编：胡永秋、白宇)
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