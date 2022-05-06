本报厦门5月5日电 （记者施钰）5日，为推动碳达峰、碳中和战略与乡村振兴工作融合发展，农业碳汇交易平台落地福建厦门。当天，厦门市同安区莲花镇军营村与白交祠村村民领到了农业碳票，并完成了3357吨农业碳汇交易项目的签约。

“农业碳汇”是指在农业生产过程中通过农业种植、植被恢复等措施，吸收大气中的二氧化碳，从而减少温室气体在大气中浓度的过程、活动或机制。据了解，作为此次试点开发农业碳汇的载体，军营村与白交祠村农业资源丰富，茶山面积广阔，两地共计拥有生态农业茶园7755亩，茶园两年期碳汇为3357吨。经平台“搭桥”，厦门一食品企业购买了该笔碳汇，以此抵消日常生产经营活动中所产生的部分碳排放。

据介绍，该农业碳汇交易平台由厦门产权交易中心设立，可提供农业碳汇开发、测算、交易、登记等一站式服务，为村民增加了碳汇增收新途径。

《 人民日报 》（ 2022年05月06日 10 版）

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