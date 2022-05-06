本报记者 武少民 李家鼎

“一站式了解全部流程，工作人员现场对接相关部门，所有手续一次就办完了！”福斯特（天津）电气科技有限公司行政负责人钟大庆告诉记者，前几天，他来到天津市宝坻区政务服务中心，办理项目竣工验收手续，由于涉及部门多、对流程不熟悉，一时犯了难。在工作人员帮助下，钟大庆在“综合服务窗口”顺利办好了手续。

“我们推行综合受理改革，办理项目比去年增加了100余项，实现了集中办理、应进尽进。”宝坻区政务服务办公室副主任汪尚鑫介绍，区政务服务中心集纳了全区19个部门654项公共服务事项，目前已全部实现“一窗无差别综合受理”，此外还设置“办不成事反映窗口”，让企业、群众办不成事有地找、有人管、有人帮。

宝坻区地处北京市和天津市主城区之间的重要地带，京津冀协同发展战略实施以来，吸引了不少京冀企业前来落户。

“如果没有跨区域通办，我还要专门去趟北京。现在一个小时就拿到营业执照了。”天津宝申汽车部件有限公司工作人员说，他们公司是一家由北京迁入宝坻区京津中关村科技城的汽车零部件生产企业，眼下正着手办理北京公司营业执照经营范围变更业务。在了解企业需求后，宝坻区政务服务中心工作人员对企业开展实名认证、网上申请、信息填报等全程指导，并与北京市通州区有关部门及时对接，开展新旧执照的收回发放。

去年6月，宝坻区政务服务办与通州区政务服务管理局签署合作协议，打造两地政务服务“网上有通道、线下有专窗、自助有终端”的一体化办理模式，解决企业和群众异地办事多地跑的问题。目前，宝坻区还与河北唐山、吉林长春等地实现政务服务跨区域通办。

“为企业节省时间就是优化营商环境，全力做到‘马上办’，离不开‘网上办’。”汪尚鑫介绍，今年以来，宝坻区政务服务中心网上办件量近1400件，网办率达到99%，让企业和群众持续享受高效、便捷、贴心的政务服务。

为企业量身定制专属落地方案，确保企业“拿地即开工”；电力配套建设“拿地即有电”……不久前，宝坻区出台优化营商环境12条措施，“这些措施更具导向性、针对性、实用性，用不断优化的政策服务企业多样化的需求，为企业加油赋能。”宝坻区副区长李健介绍，2021年，全区市场主体总量近7.5万户，同比增长近23%。近3年来，宝坻区引进北京、河北方向项目876个、总投资543亿元。2022年一季度实现签约项目45个，协议总投资143.4亿元。

《 人民日报 》（ 2022年05月06日 10 版）

(责编：胡永秋、白宇)