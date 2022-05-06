原标题：华夏银行长期持续稳健发展 2021年归母净利润增速创七年新高

据华夏银行消息，2021年该行实现归母净利润235.35亿元，同比增长10.62%，增速创下2015年以来新高，实现五年发展规划的良好开局。利润总额同比大幅增长15.98%至314.93亿元，净利润、利润总额增速均达到两位数。

而从五年来的长期经营数据看，尽管2020年以来受疫情等不利因素影响，华夏银行依然实现了稳健增长。2021年华夏银行实现营业收入958.70亿元，较2016年增长49.74%；利润总额314.93亿元，较2016年增长20.01%，实现归母净利润235.35亿元，较2016年增长19.61%，既定战略执行取得积极成效。

华夏银行长期持续稳健发展。2017年以来，华夏银行坚持稳中求进总基调，坚持服务实体经济、防范化解金融风险和推动改革创新，秉持新发展理念，围绕《华夏银行2017-2020年发展规划》《华夏银行2021-2025年发展规划》在高质量发展的征程上不断迈进。

在战略层面，华夏银行主动适应金融发展趋势，结合自身资源禀赋谋划发展布局，以制定和实施新五年发展规划为引领，制定了更清晰的战略目标。华夏银行坚持以综合金融服务巩固对公业务基础地位，提升数字化和零售业务发展新动力，打造绿色金融和财富管理发展新特色，建设京津冀、长三角、粤港澳大湾区发展新高地，加快建设成为有特色、有质量、有竞争力的全国性股份制商业银行。

在业务层面，华夏银行以既定战略为导向，积极推进业务转型，公司金融转型持续深化，零售金融转型提速推进，金融市场业务转型成效初显。公司金融方面，公司金融产品体系形成，投资银行新兴业务快速发展，国际结算、结售汇和贸易融资规模稳步增长，绿色金融品牌影响力深化。零售金融方面，财富管理体系全面升级，普惠金融业务持续“增量扩面”，信用卡业务提速发展。金融市场方面，积极做大资金交易业务，大力开展汇率交易业务，外币债券投资及交易力度加大，托管业务向效益优先转型，华夏理财公司转型发展顺利并如期实现净值化转型。

在深化业务转型的同时，华夏银行不断加强风险管控和内控合规建设，积极主动防范金融风险。一方面，华夏银行积极推进风险管控、资产处置、内控管理和审计工作，风险治理体系逐步完善，开展信用风险成本计量，实施授权审批与区域审批机制，全面实施风险经理制，建立投贷后分类分层管理，资产质量管理持续强化，提升不良资产处置的精细化、专业化水平。另一方面，公司深入开展“内控合规管理建设年”活动，聚焦重点领域，全面开展内控合规管理体制机制自查自纠，实施反洗钱全面整改提升、整治重大信息虚假问题行动，监督检查质效持续提升。

科技发展给银行带来新的机遇与挑战，华夏银行积极拥抱科技，实施数字化转型，有效提高了业务转型和防范金融风险的质效。在业务层面，产业数字金融模式破局发展，数字化产品研创能力增强，智慧运营水平提升，科技实力稳步提升，持续迭代云原生开发平台，投产新版数据服务平台，企业级敏捷组织体系全面构建。在防范金融风险层面，风控数字化建设取得较大进展，构建授信策略体系，授信审批管理质效提升，推进风险处置工作整体转型。

此外，华夏银行积极推进资本补充，夯实未来经营发展的基础。银行的发展离不开资本，华夏银行在内源性资本补充之外，2018年完成292亿元定向增发，2019年在银行间债券市场成功发行400亿元无固定期限资本债券，有效补充了资本。华夏银行2021年末的核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别达到8.78%、10.98%、12.82%，高于监管要求。2022年，华夏银行非公开发行不超过15亿股A股股票的方案获中国银保监会批准，为未来的业务增长打下坚实的基础。

各项业务齐头并进，经营业绩稳健增长。公司金融方面，华夏银行优化对公客户结构，推动“行业+客户”营销，强化对公客户分层分类营销和综合金融服务。截至2021年末，对公客户61.09万户，比2016年末增长47.81%。零售金融方面，华夏银行顶层机制设计不断健全，贵宾客户权益体系上线，零售科技团队打造取得实质进展，零售业务特色分行建设破题。金融市场方面，华夏银行构建金融机构客户朋友圈，启动企业级同业客户经营管理系统建设，同业客户经营体系逐渐完善。截至2021年末，托管规模51,398.81亿元，比2016年末增长136.51%。

从增长质量来看，虽然部分财务指标短期内受宏观经济以及疫情等因素影响有所波动，但观察长期经营数据，可以发现华夏银行关键数据表现较好：

一是在全行业面临净息差下行压力的情况下，华夏银行进行了积极应对。在利率市场化以及LPR下降的背景下，银行业面临较大的净息差下行压力，华夏银行通过加强资产负债定价管理、提升风险定价水平、提高资金使用效率等方式，有效缓冲了外部环境对净息差所带来的不利影响。华夏银行利息净收入实现快速增长，2021年利息净收入达到796.05亿元，较2016年增长62.50%。

二是成本收入有所下降。华夏银行加强成本费用管控，提升管理效率，在确保有效支撑经营发展的前提下，通过加强数字化赋能、强化预算管理、推进费用精细化管控等手段，有效降低成本收入比。2021年公司成本收入比29.06%，较2016年下降5.44个百分点。

三是资产质量稳中向好，风险抵补能力增强。2017年以来，华夏银行积极响应监管要求，把防范化解金融风险作为重中之重，主要资产质量指标改善。2021年末关注类贷款占贷款总额的比例为3.10%，较2016年末下降1.10个百分点；2021年末逾期贷款率1.88%，较2016年末下降2.84个百分点。在资产质量向好的同时，华夏银行持续大额计提拨备，增强了公司的风险抵补能力，2021年末华夏银行拨备覆盖率达到150.99%，高于监管要求。

最后，在经营业绩稳步发展的情况下，华夏银行注重提升股东回报。公司在满足资本充足率、可持续发展要求的前提下，逐年加大分红力度，2017年、2018年、2019年、2020年的现金分红比例分别为10.20%、13.38%、20.03%、25.04%，2021年拟分红比例为25.06%。

华夏银行在过去五年里取得了可圈可点的成绩，但经营中仍然存在一些挑战。近年来内外部经济金融形势日趋复杂，新冠肺炎疫情有所反复，百年变局加速演进，外部环境错综复杂，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，银行业经营发展面临极大挑战，比如受宏观经济周期下行影响，华夏银行业绩快速增长的难度有所增加。2022年，华夏银行迎来成立的第30年，也是该行新五年战略规划实施承上启下的关键之年。华夏银行如何立足服务实体经济、服务新发展格局，持续推进数字化转型、零售金融转型、公司金融转型、金融市场业务转型，构建和巩固特色业务的护城河，依然值得期待。

(责编：曹淼、李源)