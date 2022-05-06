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“五一”假期全国投递快件14.7亿件 同比增长19.7%

2022年05月06日09:02 | 来源：新华网
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原标题：“五一”假期全国投递快件14.7亿件 同比增长19.7%

　　新华社北京5月5日电（记者戴小河）记者5日从国家邮政局获悉，“五一”假期全国邮政快递业揽收快递包裹13.4亿件，同比增长2.3%；投递快递包裹14.7亿件，同比增长19.7%。

　　国家邮政局有关负责人介绍，“五一”期间，邮政快递业统筹做好疫情防控和邮政快递业服务保障工作。特别是在保通保畅方面，邮政快递业充分发挥在打通大动脉、畅通微循环和保障“最后一公里”物资配送方面的优势和作用，继续推动有序恢复干线、支线和末端运输，积极协调推动符合条件的邮政快递分拨中心解封，加快邮政快递业复工复产步伐，聚焦邮政快递末端服务，推广无接触投递设施，打通邮件快件进小区“最后一百米”，全力保障防疫物资、民生物资和生产物资的有序调配，优先保障和满足防疫物资、紧急药品和生活必需品的运递需求，努力确保人民群众基本生活不受影响。

(责编：赵竹青、陈键)

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