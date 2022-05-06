一季度我国服务进出口总额同比增长25.8%
2022年05月06日09:02 | 来源：新华网
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原标题：一季度我国服务进出口总额同比增长25.8%
新华社北京5月5日电（记者王雨萧、谢希瑶）记者5日从商务部获悉，今年一季度，我国服务贸易继续快速增长。服务进出口总额14569.9亿元，同比增长25.8%。其中服务出口7139.8亿元，增长30.8%；进口7430.1亿元，增长21.3%。
商务部服贸司负责人介绍，一季度服务出口增幅大于进口9.5个百分点，带动服务贸易逆差下降56.4%至290.3亿元。3月当月，我国服务进出口总额5036亿元，同比增长14.1%。
这位负责人表示，从特点来看，知识密集型服务贸易稳定增长。一季度，知识密集型服务进出口6156.6亿元，增长14.1%。此外，旅行服务进出口有所恢复。一季度，我国旅行服务进出口2155.5亿元，增长12.6%，其中出口下降15.3%，进口增长15.4%。
(责编：赵竹青、陈键)
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