闫立良

原标题：沪深交易所正酝酿新举措 打通民企进入基础设施公募REITs通道

“在交易所的鼓励和支持下，民营企业发行基础设施公募REITs等产品，不仅会打开资产证券化和债券融资的新途径，也有利于提高社会资源利用效率，打破投资壁垒。”5月5日，中国本土企业软权力研究中心研究员周锡冰在接受《证券日报》记者采访时表示。

5月4日，深交所发布的《关于支持实体经济若干措施的通知》中，第一条就是“支持中小企业健康发展”，而“持续完善民营企业债券融资机制，推出更多直达实体经济的创新产品”的表述，则清晰地谋划出后续工作思路。

日前，南山集团、天图投资、三一租赁、新希望集团、杭州优行科技等多家优质民营企业在上交所成功发行公司债券或资产证券化产品实现融资。

与此同时，记者了解到，上交所还精选了一批具有典型性、示范性的产业龙头民营企业，通过参与企业公司债券发行方案设计，根据企业特点匹配合适产品，指导企业完善全流程信息披露，组织举办路演和投资机构调研等，为投融资双方提供全链条服务，支持企业成功发行公司债券。

接受采访的专家认为，交易所将来会继续使用已有的支持民营融资的政策工具，后续政策工具创新的发力方向，将在打通民营企业进入基础设施公募REITs通道方面发力。

为进一步丰富民营企业债券融资渠道，深交所在“完善民企信用支持”专题研讨会上提出，鼓励民营企业优先发行基础设施公募REITs、类REITs、知识产权证券化等基于资产信用的证券化产品，推出更多直达民营经济的债券创新产品。

上交所在此前召开的“2022年上交所推进产业债及民营企业债券发行座谈会”上提出，支持产业企业和民营企业优先发行基础设施公募REITs、类REITs、CMBS、知识产权证券化等资产证券化产品，充分发挥资产信用优势，降低企业融资成本。

“对民营企业来说，主要的融资渠道来自于银行的抵押贷款，如果能拓宽民营企业的债券融资渠道，进一步推出资产信用的证券化产品，不仅能够提升民营企业的融资能力，更能够改善企业资信，带动企业经营管理水平升级。”中国企业资本联盟副理事长柏文喜在接受《证券日报》记者采访时表示。

作为打通一、二级市场的产品，REITs起到了盘活存量资产、为新项目投资注入权益性资金的桥梁作用。首批REITs上市以来，受到市场的广泛关注。公募REITs资产类型目前分为高速公路类、园区类、仓储物流类、生态环保类等多个类型，沪深交易所今年4月份就扩募机制对全市场公开征求意见，标志我国REITs市场配套制度进一步完善。

沪深交易所通过多种形式支持民营企业债券融资。比如海普瑞于近期发行的债券“22海普瑞”，发行利率3.9%，创2015年以来华南地区同期限同资质民营企业公募债券最低利率。

“整个发行过程得到了证监会、深交所和深圳高新投的大力支持，体现了监管机构‘多举措完善民营企业债券融资支持机制’的力度和决心，体现了专业担保机构支持民营企业发债、提升民营企业信用状况的实力和专业水平。”海普瑞财务总监张斌对《证券日报》记者表示。

“推出多种资产信用的证券化产品，对于民营企业来说，在增加新的融资渠道的同时，也对民企的资信能力提出更高的要求，促使企业规范化经营。”柏文喜表示，在各方共同努力下，民营企业债券融资环境持续改善，市场合力正在形成。（证券日报）

(责编：赵竹青、陈键)