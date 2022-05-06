原标题：“五一”假期消费亮点显示中国经济增长潜力

刚刚过去的“五一”假期，中国统筹疫情防控和经济社会发展，各地密集出台促消费、稳市场的举措，各大商家、平台利用线上“云消费”等模式扩大供给，促进消费市场扩量升级。

节前，国务院办公厅印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》，努力稳定当前消费，为培育完整内需体系、形成强大国内市场和构建新发展格局提供更加坚实的支撑。

为助力遭受疫情冲击的文旅市场复苏，各地在落实好疫情防控要求前提下，鼓励“本地人游本地”，加大优秀文化产品和优质旅游产品供给，各大景区推出减免门票、发放优惠券等活动刺激文旅消费。

经文化和旅游部数据中心测算，今年“五一”假期5天，全国国内旅游出游1.6亿人次，按可比口径恢复至疫情前同期的66.8%；实现国内旅游收入646.8亿元，恢复至疫情前同期的44.0%。

湖南省内多个景区推出面向本地游客的优惠政策。在利好政策刺激下，张家界假期内民宿预订量较前一周强势增长了43倍。湖南湘潭、益阳民宿的假期预订量增幅也超过30倍。

海南省海口市旅游和文化广电体育局局长王可说，“五一”假期，海口对旅游产品进行了新的包装，以此激发假日消费潜力。4月30日至5月4日，海口全市接待游客30.71万人次，旅游总收入3.09亿元。

车程近、相对安全私密的近郊露营成为人们在“五一”假期不错的出行选择。网络平台“大众点评”数据显示，本地近郊游相关搜索量环比节前上涨137%。其中，露营搜索量环比节前上涨151%，同比去年上涨近3倍。

“这个假期里，‘嗨King野奢营地’西安站提前二十多天就已经预约满，每天接待量在500人左右，全国其他站也都达到了最大接待量。”在西安经营露营生意的王春旺说，今年“五一”假期，他经营的20多家营地生意火爆。

各地商圈“五一”假期客流量也呈现逐步恢复趋势。在临近钟楼的易俗社文化街区里，多家西安“老字号”店铺前又排起了长队；在曲江新区，文旅融合创新再次展现活力，4月30日开市的唐风市井体验街区“长安十二时辰”里热闹非凡，游人穿梭在仿唐建筑中观赏表演、品尝美食。不少商家表示，“五一”假期以来，明显感觉到人流量回升，消费者热情高涨。

陕西省548家零售和餐饮样本企业监测数据显示，节日期间监测企业销售额12.73亿元，其中商品销售额12.24亿元，餐饮收入4853.2万元。

湖南省商务厅数据显示，“五一”假期湖南消费市场供应充足、运行有序，升级类消费需求释放。4月30日至5月4日，全省298家重点零售企业和72家餐饮企业共实现销售额202294.4万元，同比增长0.6%，其中，零售业同比增长0.9%。

为进一步带动假期消费，多地推出“消费券”政策。据不完全统计，4月以来，全国至少19个省份发布了消费券相关政策。

海南省于4月30日开始发放首批2000万元消费券，包括零售消费券、餐饮消费券、酒店景区消费券，5月1日再投入1000万元数字人民币开展免税购物优惠活动。截至目前，首批2000万元消费券已全部被领取。“免税商品的价格比较划算，加上消费券，对消费者来说更优惠了。”深圳游客李雪如说。

受疫情影响，各地“云生活”的消费特点进一步凸显，一些线上平台开发了消费市场的新窗口，推动消费市场向线上化转型升级。

“五一”期间，根据北京市疫情防控要求，北京市餐饮经营单位暂停堂食。为了满足味蕾，同时让假期更有“仪式感”，28岁的北京市民谢越在假日期间每天都在外卖平台上订购不同类型的美食。

“放假期间不想自己做饭，虽然现在不能堂食，但外卖非常方便，很多餐馆还推出了自提业务和套餐活动，价格也比较优惠，就算宅在家里也能吃到各种美食。”谢越给记者展示了他几日的菜单，有湘菜、泰国菜等。

美团餐饮数据观相关负责人表示，近两年，地方菜、异域料理订单在小长假期间呈现高增长。主要是随着消费升级和人们收入提高，大家对餐饮消费的追求日趋精细化，在不同的时令节气、节假日等，会选择不同的菜系和餐品来满足对于不同主题下生活品质的追求。同时，出境、跨省旅游因疫情受到影响，人们也希望通过尝试不同地区的菜肴来丰富生活。

商务部在节前的新闻发布会上表示，将推动出台有针对性的促消费举措，促进消费持续恢复，巩固消费对经济发展的基础性作用。（记者张玉洁、张健、孙毅、周慧敏、蔡馨逸）

(责编：赵竹青、陈键)