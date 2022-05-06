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内外耳毛细胞的新基因开关发现

2022年05月06日09:13 | 来源：科技日报
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原标题：内外耳毛细胞的新基因开关发现

　　由于衰老、噪音以及某些癌症治疗药物和抗生素造成的听力损失是不可逆转的，因为当对听力至关重要的外耳和内耳感觉细胞死亡后，科学家们无法对现有细胞进行重新编程，以使其发育成这两种细胞。但据4日发表在《自然》杂志上的一项研究，美国西北大学范伯格医学院的科学家们发现了一种单一的主控基因TBX2，利用其可以将耳毛细胞编程为外部或内部毛细胞，从而克服了阻碍这类细胞发育以恢复听力的主要障碍。

　　西北大学科学家的目标是将支持细胞重新编程为外毛细胞或内毛细胞。这些支持细胞分布在毛细胞之间，可为其提供结构支持。

　　新研究发现，对耳毛细胞进行编程的主要基因开关是TBX2，它是内毛细胞与外毛细胞分化的主要调节因子。当基因被表达时，细胞就变成了内毛细胞。当基因被阻断时，细胞就变成了外毛细胞。同时，ATOH1和GF1基因正是从非毛细胞形成耳蜗毛细胞所必需的。当有了这两种基因混合物后，打开或关闭TBX2就可产生所需的内毛细胞或外毛细胞。

　　“新发现为我们提供了第一个明确的细胞开关，可以从一种（细胞）类型切换到另一种类型。”西北大学范伯格医学院麻醉学、神经学和神经科学教授、该研究的主要作者杰姆·加西亚-阿诺韦罗斯说，“它将提供一种前所未有的制造内毛细胞或外毛细胞的工具，我们已经克服了恢复听力的一个重大障碍。”（实习记者张佳欣）

(责编：赵竹青、陈键)

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