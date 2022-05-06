原标题：第三方“体检报告”让二手车消费更有保障

近年来，我国二手车市场发展迅速，越来越多的消费者愿意选择购买二手车。相关数据显示，2021年，中国二手车市场累计交易量达1758.51万辆，中国汽车流通协会预测2022年二手车交易量将突破1900万辆。

不过，担心车况造假、车况不透明仍然是消费者购买二手车时的主要顾虑。如何破除二手车消费痛点，保障消费者合法权益，成为二手车行业亟待解决的焦点问题。

破除二手车行业“顽疾” 消费者才能安心购车

随着各项利好政策的落地和实施，特别是减税、限迁政策等逐渐推出，二手车交易量快速增长，二手车逐渐形成全国大流通。

在二手车市场快速发展的局面下，行业仍然面临诸多痛点亟待破除。由于行业服务水平参差不齐，隐瞒车况的情况仍时有发生，经营主体对车辆的行驶里程、维修与出险等情况不予告知或未尽核查义务，导致消费者对二手车行业缺乏信任。其中，如何避免购买到重大事故车、泡水车，无疑是消费者最为关心的问题。

目前，二手车行业正在共同推进构建车辆检测标准体系，通过引入有资质、有技术的第三方检测机构，结合法律法规的监管，让二手车消费更有保障。

让每一辆二手车都拥有“体检证明”

为了贯彻国家二手车检测标准，形成行业共认的车辆评估报告，中国汽车流通协会推出了“行”认证体系。“行”认证品牌与机构按照国家与协会标准，经过上百项严苛检测，为二手车开出独一无二的“体检证明”。

作为首批“行”认证的第三方检测机构，268V从2004年开始从事二手车检测，2021年6月推出面向消费者的“买车无忧检”，包含车况检测、事故排查、回购保障等服务。据了解，在车辆检测过程中，检测师通过漆膜仪、智能检测仪、举升机等专业设备对车辆进行“体检”后，检测数据与结果会传输到云端数据中心，结合大数据进行智能识别和审核，最终生成一份二手车“体检报告”。消费者查看“体检报告”，就可以对车况信息一目了然。

268V负责人韩涛介绍，2021年6月至2022年3月累计检测出重大事故车3352台、火烧车37台、泡水车2023台，帮助消费者避免经济损失约合16亿元。为了给消费者购车再增添一份放心保障，经过“买车无忧检”认证的车辆检测保障激活日起90天内，若消费者发现被检测车辆为重大事故、火烧、泡水车而检测报告未准确反映的，将负责对该车辆进行差价赔付或按交易价收购。

防伪溯源 构建诚信体系

加速追溯体系建设，是保障放心消费的重要举措。近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见》，提出加快建设覆盖线上线下的重要产品追溯体系。

在二手车消费领域，存在不法分子伪造车况报告欺骗消费者的情况。为了进一步维护消费安全，中国质量检验协会与268V共同推出“车辆检测报告防伪溯源解决方案”。通过追溯体系可实现二手车检测报告来源可查、去向可追、责任可究，从而强化二手车交易全过程质量安全管理与风险控制。

中国质检协会会员协作发发展中心主任刘辉介绍，通过“车辆检测报告防伪溯源解决方案”生成二手车检验报告时，可以调用中国质量检验协会防伪溯源和物流管理服务系统提供的专用接口，展示唯一防伪验证编码和信息。消费者可通过二维码扫描、网络在线查询、电话查询等多种途径，快速查验车况报告的真实性，防止不法分子对车况报告作假，保障交易安全。

当前，车况不透明、售后保障弱等问题，显然阻碍了二手车市场的发展。着眼于保障消费安全，只有继续充分发挥市场主体和社会主体的作用，构建标准化、透明化以及可追溯的检测体系，才能真正推动二手车行业健康发展，让消费者买到称心如意的二手车。

(责编：杨虞波罗、初梓瑞)