原标题：蔚来公告称已获新交所附条件上市资格函

北京时间5月6日，蔚来发布公告，宣称公司已从新加坡交易所取得主板二次上市的附条件上市资格函，并将于本月发布上市文件。此次赴新上市，蔚来将采用介绍上市的方式，不涉及新股发行及资金募集。蔚来在新交所上市的A类股可与其在纽交所上市的美国存托股份实现完全转换。

这是继蔚来于3月10日在港交所完成二次上市之后又一重大资本市场举措。届时，蔚来将成为在美、港、新三地上市的智能电动汽车企业。

早在2月28日，蔚来向港交所递交的招股说明书就显示，其已向新加坡证券交易所主板提出上市申请。花旗此前发布研报表示，蔚来同时在美国、香港、新加坡上市，可以拓宽未来的融资平台，与亚洲投资者建立更深入的联系，打造品牌资产。

蔚来称，拓宽海外金融融资渠道的同时，进一步吸引国际资本，将会更加有力的支持国内智能电动汽车产业链等实体经济的发展。

(责编：曹淼、李源)