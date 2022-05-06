原标题：中国人寿多措并举支持实体经济“疏血通脉”

今年4月，国务院常务会议部署促进消费的政策举措，助力稳定经济基本盘和保障民生改善，同时确定加大金融支持实体经济的措施。中国人民银行、银保监会联合召开金融支持实体经济座谈会，抓好近期各项金融政策的落地工作，加大疫情防控和经济社会发展金融支持，保障物流畅通和促进产业链供应链循环。

作为金融央企，中国人寿深入贯彻相关决策部署，认真践行金融服务实体经济的天职和宗旨，充分发挥保险、投资、银行综合金融优势，一揽子满足实体经济对风险保障、直接融资和银行信贷的综合金融需求，支持企业自主创新、支持产业链提升、畅通经济循环、促进中小微企业“专精特新”发展等，推动公司发展与实体经济同频共振、互促共荣。

扎密织牢民生“安全网”

发挥风险保障功能强力“止血”实体经济

“深化金融供给侧结构性改革必须贯彻落实新发展理念，强化金融服务功能，找准金融服务重点，以服务实体经济、服务人民生活为本。”

一犁春泥，万亩新绿，四川省广元市旺苍县东河镇南峰村的茶园里，一排排嫩绿的茶树错落有致。“3月中旬，广元天气在快速回暖后，又突然出现大面积降温，就怕影响茶叶品质。”当地一位茶企负责人罗先生说，“幸好提前购买了中国人寿的茶叶天气指数保险，让我有了更多底气。”

罗先生提到的茶叶天气指数保险，是中国人寿财险广元市中心支公司因地制宜创新开发的一款特色农险产品方案，只需触发理赔条件，即依据投保面积进行赔付，无需查勘核实实际受损面积，有效解决了传统农险产品承保难、定损难、理赔难的问题，为春茶“挡风遮雨”。自2021年1月在旺苍县试点开办以来，已累计为50户茶企、茶农提供近1500万风险保障，切实提高当地茶产业抗风险能力。

除了农民群体之外，小微企业、个体工商户、城镇低收入人群、贫困人群和残疾人、老年人等特殊群体也都是中国人寿的牵挂。近年来，中国人寿探索出“政府+银行+保险”“银行+保险”等贷款保证保险业务模式，为电子、食品、建筑、物流、电商等产业链上下游企业提供风险保障，仅2022年一季度，就支持6000余家小微企业获得融资金额12.8亿元。

一直以来，中国人寿坚守本源、专注主业，突出保障特色，扩大优质保险产品供给，通过提供充足的事后经济补偿、事前事中风险预防管控，加强民生兜底保障和遇困群众救助。2021年为境内企业和个人提供风险保障金额近540万亿元，截至2021年末在办大病保险项目超过200个，覆盖超3.5亿城乡居民，长期护理保险保障人群超2300万人，老龄保险承保超过5000万老龄人口，有效补充了政府部门对特定人群的常态化保障机制，通过使人们贫有所济、病有所医、老有所养、灾有所救，支持释放居民消费潜力，助力实体经济有效“止血”。

疏通“大动脉” 构筑“大市场”

发挥投资长周期优势全力“输血”实体经济

“建设现代流通体系是构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的一项重要战略任务。”

这是上海外卖小哥小杨今天在送的第28单了，相较于以往常送的餐食，此时他的电动车上满满当当堆着米面油，赶着为客户送去这些急需物资。面对此次新冠肺炎疫情，卡车司机、快递小哥等物流从业者成为了保障物流供应链“不断流”的重要力量。

物流通则循环畅，保畅通就是稳经济。穿梭于城市之间的货运物流，是保障生产生活物资供应链的“主动脉”，稳定的资金流则是助力物流企业正常运转的“血液”。中国人寿积极响应号召，落实金融支持货运物流保通保畅等工作要求，除了发挥保险功能作用，推出多项针对性举措，为物流企业纾困解难、全力做好车险服务保障外，还利用保险资金期限优势，支持现代流通体系建设。截至2022年一季度末，在该领域存量投资规模超4000亿元，涌现出一大批典型投资项目。例如，出资10亿元支持济南新旧动能转换先行区物流体系和基础设施建设，出资50亿元参与中远海运项目，设立规模近30亿元的现代物流产业基金等，为构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供有力支撑。

与此同时，中国人寿将国家发展的重点区域、重点产业、重点工程作为服务主阵地，持续加大对“两新一重”、战略性新兴产业、科技创新等领域的资金支持，加快对实体经济进行资金“输血”，不断提升服务质效。截至2022年一季度末，直接服务实体经济存量投资规模超过3.4万亿元。其中，在基础设施投资领域，累计投入资金规模超1万亿元，参与城市轨交建设、棚改安居、路桥建设等项目；在推动国企改革方面，先行先试积极贯彻落实央企改革重大战略部署，例如出资217亿元参与联通混改，出资220亿元参与东航股权多元化改革，出资100亿元参与华能债转股项目；在重大科技战略领域，积极落实推进国产自主可替代计划，为企业输入长期股权资金，例如设立总规模50亿元的科创基金，围绕数字经济产业，储备项目已超过50个，覆盖算法科技、物联网、先进制造、医疗等赛道，推动“卡脖子”领域孵化布局。

“及时雨”与“组合拳”

发挥资金融通作用大力“造血”实体经济

“市场主体是稳定经济基本盘的重要基础。当前一些市场主体特别是中小微企业、个体工商户困难多、压力大，必须着力帮扶他们渡过难关。”

“突如其来的疫情对我们小微企业打击很大，货物没有办法及时运出去，货款也收不回来，经营受到很大影响。”一筹莫展的崔先生是上海一名从事纺织、服装及家庭用品批发的小微企业主，在中国人寿集团成员单位广发银行有一笔余额为330万的抵押易贷款，原本应于3月30日还款，但因为疫情原因还款出现困难。广发银行上海分行徐汇支行客户经理在了解到崔先生的困难后，急客户之所急，立即帮他申请无还本续贷业务，成功帮助解决资金近期周转难题。

上海抗疫工作面临很大压力。广发银行以实际行动坚决落实稳保政策，迅速推出金融支持上海抗疫举措15条，制定加大线上化产品投放、积极开展无缝续贷、主动减费让利等举措，为大量亟需帮助的小微企业“雪中送炭”，目前已累计投放相关融资超8000万元，保障信贷资源供给，携手小微企业共度难关。据统计，广发银行上海分行2022年3月普惠小微进件量较2月环比净增90%，一季度对公普惠小微贷款同比增加174%，持续扩大普惠金融覆盖面，不断为小微企业注入金融活水。

广发银行不断加大对实体经济重点领域和薄弱环节的信贷支持力度，降低中小微企业融资成本。截至2021年底，贷款规模超2万亿元，2021年减费让利27亿元。同时，广发银行还实施降低利率、中小微企业延期还本付息等措施，切实“造血”激发企业内生动力。扎实做好普惠金融，推出线上普惠金融产品，精简信贷业务流程，发行300亿元小微金融债，专项支持小微企业资金需求。截至2022年一季度末，普惠型小微企业贷款余额超1400亿元，较年初增长近70亿元。助力解决民营企业融资难为题，截至2022年一季度末，民营企业贷款余额近3340亿元。大力扶持先进制造业，放宽制造业贷款补贴范围，截至2022年一季度末全行制造业贷款余额近1500亿元。支持战略性新兴产业发展，给予定价优惠，2022年一季度末全行战略性新兴产业贷款余额较年初增幅34%。

根深则叶茂，本固则枝荣。经济是肌体，金融是血脉，两者共生共荣。中国人寿将以服务实体经济、服务人民生活为本，发挥专业优势支持实体经济发展，为实体经济发展提供更高质量、更有效率的金融服务，主动作为、应变克难，实现要素资源、实体经济、金融保险的协同融合，不断畅通金融血脉、服务民生百业，在更高水平满足人民对美好生活的向往中厚植发展根基。

(责编：董童、李源)