原标题：国际清算银行最新研究：获科技信贷支持的小微商户疫后恢复水平高20%

中国科技信贷再获国际认可，为普惠金融提供了新方向。国际清算银行（BIS）在5月初发布的最新研究报告称，基于二维码支付数据的科技信贷创造了中国小微普惠金融新模式，将线下小微信贷可得率提升至80%，是银行体系的有效补充者。并且，科技信贷对小微商户的稳定经营有积极影响，在疫情期间，获得信贷用户的交易恢复水平比非信贷用户高20%。

国际清算银行（BIS）又被称为“央行的央行”，由63个国家的中央银行共同设立。BIS积极关注和研究金融领域的前沿话题，在全球设有7家创新研究中心，是监管和合规科技、下一代金融基础设施体系、开发金融等方向的权威研究机构。

这项名为《大型科技公司，二维码支付及金融普惠（Big techs, QR Code Payments and Financial Inclusion）》的研究，由国际清算银行和北京大学等共同发起，比较了网商银行——由蚂蚁集团发起成立、定位服务小微的银行——所提供的科技信贷与传统金融机构贷款的不同特征，并从信贷视角下分析了二维码对小微商户经营的影响。

使用二维码支付的小微商户科技信贷可得率80%，传统银行获贷概率提高8.9倍。随着移动互联网的发展，二维码已经成为中国主流的支付方式，由于二维码支付的使用场景主要在线下，这种模式对原先数字化程度较低的线下小微商户，即“码商”，起到了更好的覆盖效果。

通过对50万小微商户随机样本的分析，BIS研究发现，在使用二维码收款25个月后，80%的小微商户都能获得科技信贷额度，其中许多为“白户”，即未曾在传统银行获得过贷款。科技信贷不仅可以为小微商户提供第一笔贷款，也对其获得传统商业银行贷款的可能性有积极影响。研究显示，在使用了网商银行提供的信贷后，样本小微从传统银行获贷款的概率提高了8.9倍。这种正向的溢出效应来源于征信系统对于科技信贷敞口的采信。当小微商户获得科技信贷之后，包括其授信额度、贷款支用和还款记录在内的信用相关数据都会被录入征信系统，从而可以被传统银行的风控系统所采用。

报告认为，金融科技或大型科技公司是现有银行体系的补充者。通过大数据、机器学习等技术，科技公司可以有效利用二维码支付产生的数据，对小微商户进行信用评估，解决其融资“信息不对称”难题。

科技信贷帮助商户提升经营稳定性，获信贷支持的小微商户疫后恢复水平高20%。报告还指出，科技信贷对于小微商户的业务量和稳定性都有正向的作用，特别是在负面冲击的情况下，信贷额度能够提供有效的缓冲，帮助商户度过困难时期，并在情况好转后恢复得更好。

BIS研究人员通过对样本商户2020年1月至6月的经营数据分析显示，与2017年-2019年的基准数据相比，拥有网商银行信贷准入的商户比未有准入的商户经营流水恢复高出20%。而在正常时期，信贷准入可以提升商户经营流水3.5个百分点。

事实上，由于科技信贷往往具备手机操作，随借随还的优势，小微商户倾向于将科技信贷作为流动性管理的工具，通过短期灵活的借贷来实现资金周转，从而提高经营稳定性。

与报告结论相印证，网商银行近日公布的年报数据显示，2021年，其小微用户平均贷款时长约三个月，超过70%的贷款利息支出不高于100元，通过3分钟申请、1秒钟放款、全程0人工干预的 “310”模式，有效满足了小微经营者贷款“短、小、频、急”的需求。

目前已有超过4500万小微企业使用过网商银行的信贷服务，2021年新增超过1000万，其中80%为经营性首贷户。可见，网商银行的客户与大部分商业银行的信贷产品的重叠度很小，填补了小微金融的市场空白，承担起金融体系中的“补充者“角色。（南南）

(责编：曹淼、李源)