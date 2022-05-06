原标题：多措并举激发家电市场活力 新青年新品类成消费主力

今年以来，受到疫情及原材料价格上涨等因素影响，家电市场持续承压。在一系列政策引导及产品研发创新举措下，家电市场仍然呈现出韧性强、潜力大的基本面。

近日，中国新闻周刊联合苏宁易购发布《2022年新青年安居图鉴》（以下简称图鉴），年轻人成为家消费新生代主力军，呈现多种家电家装消费新趋势。从刚刚结束的五一小长假消费数据来看，众多家电新品类获得消费者青睐，以旧换新成为家电消费增长重要源动力。消费群体、产品焕新，新一轮升级换代开启，家电行业在压力之下演绎新故事。

据图鉴，新青年群体在家电选购方面呈现“既要小而美，也要大而全”的特点。彩电、冰箱、洗衣机承载着人们对家电“三大件”的最初记忆，如今，90后已经将“装备”升级为“十三香”，也就是“十大件”加“三小件”。新青年十大豪华装备分别为：新风空调、投屏电视、洗烘套装、智能大容量冰箱、洗碗机、微蒸烤一体机、即热净水器、洗地机、智控烟灶、家庭影院/空气净化器；家电三小件为空气炸锅、扫地机器人、投影仪。

此外，装修风格与电器适配、全屋智能定制、成套系购买、产品与服务一站式解决等成新青年家电家装消费大势所趋。最受青年喜爱的3种家电套购组合为：空调+热水器+彩电；冰箱+洗衣机；净水器+空气净化器+洗碗机。

新青年消费群体智能、一体、多元化的家电消费需求对于家电品牌商、零售商提出了更多要求，主力消费人群的迭代也将为家电市场注入新一轮产品研发与场景改造活力。

相对于家电大盘承压运行，新兴品类销售则保持快速增长势头。奥维云网推总数据显示，今年一季度洗碗机零售额同比增长20.6%，二季度零售额预计同比增长23%。苏宁易购发布的五一消费数据显示，洗地机销量同比上涨133.7％，果蔬清洗机销量同比上涨346.7％，主打无油空气炸锅销量同比上涨740.8％。

新冠肺炎疫情带来“宅生活”时间增长，多种家电新品类满足解放双手、便捷生活的消费需求，成为消费者提升居家幸福感的神器，如集成灶、干衣机、洗烘一体机、洗地机、蒸烤一体机等品类，已经成为当下家电零售平台最热门搜索关键词。此外，在家电行业整体进入存量换新发展阶段背景下，整体销量需求趋于稳定，产品均价受益于结构升级而稳步提升，以旧换新成为新一轮增长驱动力。日前，国务院办公厅印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》，提出大力发展绿色消费、充分挖掘县乡消费潜力等举措。

今年五一期间，苏宁易购响应各地促消费、绿色节能补贴、抗疫保供等政策，在北京、深圳、天津等百余城市开展家电3C惠民补贴、以旧换新服务等活动，苏宁易购门店换新订单环比增长87％，消费电子以旧换新业务环比增长65％。

在全国重点城市，政企促消费及绿色节能补贴拉动作用明显。五一期间，深圳市商务局开展对指定家电消费按售价15%进行补贴的活动，苏宁易购深度参产品供应与补贴发放，拉动家电销售同比增长35%；重庆苏宁易购联合商委发放消费券超10万张，重点推出绿色家电补贴，空调、冷柜及大冰箱增长明显；5月1日至5月3日，北京市商务局组织苏宁易购等10家企业开展绿色节能产品补贴，苏宁易购推出的“北京绿色节能消费节”覆盖全品类商品、全渠道客群，通过苏宁易购APP、门店发放大额补贴券，拉动环保家电同比增长103％，冰箱、冷柜、干衣机产品用券比例最高。同时，苏宁易购还联合中国家用电器服务维修协会，发起“百城万店千亿补贴”焕新潮活动，全面助推家电3C以旧换新、消费升级。

(责编：曹淼、李源)