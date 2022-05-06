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“科技+金融”创新融合 助力小微企业纾困解难

2022年05月06日16:14 | 来源：人民网
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为持续加强对小微企业的信贷支持力度，助其复工复产，疫情以来，唐山银行严格落实金融支持小微企业各项政策，充分发挥地方国有法人银行灵活高效的经营优势，积极践行服务地方经济的发展理念，不断研发金融产品、改善金融服务，展现了国有金融企业的使命和担当。

“我们是唐山市一家科技型小微企业，今年中标了一家大型国有企业的服务项目。项目一旦落地，可为公司的未来发展赢得良好信誉和口碑。“唐山兴沅科技有限公司相关负责人表示，项目中标本是“好事”，但受疫情影响，企业在用工、材料等方面面临着巨大资金压力。“正当我们为资金难题犯愁时，接到了唐山银行路北支行的电话。经过反复沟通，该银行根据我们的规模和经营状况制定了信贷计划，提供了‘税e贷’线上金融服务产品，成功帮助我们顺利获批贷款资金，保证了中标项目顺利开展。"

唐山银行相关负责人介绍，“税e贷”是该行专门缓解疫情给小微企业带来冲击和影响而研发的信贷产品，可解决小微企业融资难、贵、慢等问题。为让产品发挥更大效用，唐山银行员工在线下做足了功夫：为突出特色化，结合企业经营特点制定资金使用方案，并通过实地考察快速办理开户手续；为突出精细化，跟踪贷款效果，深入了解企业需求，不断完善产品流程；为突出数字化，发挥科技赋能作用，实现信贷业务从申请、审批到提款的全流程线上操作，通过“科技+金融”的创新融合，为企业提供便捷、高效的线上一站式金融服务。截至目前已累计为1200余户小微企业提供资金支持超10亿元。

“未来，我们还将继续本着服务地方经济的理念，为企业搭建更多‘金融桥梁’，员工们也将以更大激情和热忱，为企业提供更贴心的金融服务。”该负责人说。

(责编：董童、李源)

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