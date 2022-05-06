英雄凯旋！“巅峰使命”珠峰科考登顶队员顺利下撤至大本营
5月5日17时许
13名珠峰登顶科考队员安全下撤到海拔5200米的珠峰登山大本营
队员们身体状况良好
安全圆满完成任务
珠峰科考登顶工作小组组长德庆欧珠返回大本营（5月5日摄）。新华社记者 孙非 摄
5月4日凌晨3点
13名科考队员从珠峰海拔8300米的突击营地开始冲顶
当日中午时分成功登顶世界第一高峰珠穆朗玛峰
科考队员正在返回大本营（5月5日摄）。新华社记者 孙非 摄
他们在海拔8830米处
架设了世界海拔最高自动气象站
并在8848.86米的巅峰
利用高精度雷达测量冰雪厚度
科考队员在珠穆朗玛峰8830米处架设气象站（5月4日摄）。新华社特约记者 索朗多吉 摄
中国珠峰科考首次突破8000米以上海拔高度
这是青藏高原科学考察研究具有新的里程碑意义的大事件
科考队员在珠穆朗玛峰峰顶采集冰雪样品（5月4日摄）。新华社特约记者 索朗多吉 摄
青藏高原作为地球上最独特的地质、地理、资源及生态单元
被科学界称作“天然实验室”
而珠峰就是这个实验室里一块亟待被科学认知的璞玉
兰州大学泛第三极环境中心刘勇勤教授（左）与顺利返回大本营的登顶科考队员德庆欧珠交流情况。（5月5日摄）。新华社记者 姜帆 摄
年轻的科考队员登顶珠穆朗玛峰
完成“巅峰使命”
自此
已经持续5年的第二次青藏高原综合科学考察研究
在科研的标尺上划出崭新刻度
安全返回大本营的珠峰科考登顶工作小组副组长扎西平措，这是他第16次成功登顶珠峰（5月5日摄）。新华社记者 姜帆 摄
珠穆朗玛峰伟岸雄奇
人类对它的攀登和探索从未停止
从海拔5200米的大本营
到海拔8848.86米的绝顶
5支科考分队的16个科考小组
共270多名科考队员
创造了中国科学考察研究新的历史
科考队员正在返回大本营（5月5日摄）。新华社记者 姜帆 摄
新华社记者：姜帆 孙非 旦增尼玛曲珠 罗博 多吉占堆 林建杨 白少波
新华社西藏分社制作
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