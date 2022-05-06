5月5日17时许

13名珠峰登顶科考队员安全下撤到海拔5200米的珠峰登山大本营

队员们身体状况良好

安全圆满完成任务

珠峰科考登顶工作小组组长德庆欧珠返回大本营（5月5日摄）。新华社记者 孙非 摄

5月4日凌晨3点

13名科考队员从珠峰海拔8300米的突击营地开始冲顶

当日中午时分成功登顶世界第一高峰珠穆朗玛峰

科考队员正在返回大本营（5月5日摄）。新华社记者 孙非 摄

他们在海拔8830米处

架设了世界海拔最高自动气象站

并在8848.86米的巅峰

利用高精度雷达测量冰雪厚度

科考队员在珠穆朗玛峰8830米处架设气象站（5月4日摄）。新华社特约记者 索朗多吉 摄

中国珠峰科考首次突破8000米以上海拔高度

这是青藏高原科学考察研究具有新的里程碑意义的大事件

科考队员在珠穆朗玛峰峰顶采集冰雪样品（5月4日摄）。新华社特约记者 索朗多吉 摄

青藏高原作为地球上最独特的地质、地理、资源及生态单元

被科学界称作“天然实验室”

而珠峰就是这个实验室里一块亟待被科学认知的璞玉

兰州大学泛第三极环境中心刘勇勤教授（左）与顺利返回大本营的登顶科考队员德庆欧珠交流情况。（5月5日摄）。新华社记者 姜帆 摄

年轻的科考队员登顶珠穆朗玛峰

完成“巅峰使命”

自此

已经持续5年的第二次青藏高原综合科学考察研究

在科研的标尺上划出崭新刻度

安全返回大本营的珠峰科考登顶工作小组副组长扎西平措，这是他第16次成功登顶珠峰（5月5日摄）。新华社记者 姜帆 摄

珠穆朗玛峰伟岸雄奇

人类对它的攀登和探索从未停止

从海拔5200米的大本营

到海拔8848.86米的绝顶

5支科考分队的16个科考小组

共270多名科考队员

创造了中国科学考察研究新的历史

科考队员正在返回大本营（5月5日摄）。新华社记者 姜帆 摄

新华社记者：姜帆 孙非 旦增尼玛曲珠 罗博 多吉占堆 林建杨 白少波

新华社西藏分社制作

(责编：杨光宇、牛镛)