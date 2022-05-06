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国家发改委：5月1日起煤炭中长期交易价格和现货价格已有合理区间

2022年05月06日16:29 | 来源：人民网
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人民网北京5月6日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，近期，国家发展改革委先后印发了《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》（以下简称“303号文”）和2022年4号公告，明确于5月1日起实施。为确保相关政策落地见效，近日，国家发展改革委价格司召开专题会议，研判煤炭价格形势，研究加强煤炭价格调控监管工作。会议认为，按照有关要求，自5月1日起煤炭中长期交易价格和现货价格均有了合理区间。

会议具体介绍，其中，秦皇岛港下水煤（5500千卡，下同）中长期、现货价格每吨分别超过770元、1155元，山西煤炭出矿环节中长期、现货价格每吨分别超过570元、855元，陕西煤炭出矿环节中长期、现货价格每吨分别超过520元、780元，蒙西煤炭出矿环节中长期、现货价格每吨分别超过460元、690元，蒙东煤炭（3500大卡）出矿环节中长期、现货价格每吨分别超过300元、450元，如无正当理由，一般可认定为哄抬价格。

会议认为，煤炭是关系国计民生的重要初级产品，煤电占总发电量比例约60%，必须立足以煤为主的基本国情，采取切实措施稳定煤炭价格，通过稳煤价进而稳电价、稳企业用能成本，为实现经济稳增长提供强力支撑。303号文提出了煤炭中长期交易价格合理区间，4号公告提出了煤炭领域哄抬价格行为的具体认定标准，实质上明确了煤炭现货价格合理区间，两份文件构建了煤炭价格预期引导和调控监管的闭环机制，为相关经营者依法合规经营提供了明确指引，是煤炭价格运行在合理区间的重要政策保障。

会议明确，对于港口下水煤、坑口煤以外其他形式销售煤炭的，可扣除相关流通环节合理费用后折算为对应港口价或出矿价，并以此判断是否超过价格合理区间。

国家发展改革委表示，下一步将密切关注煤炭市场供需形势和价格变化，加强煤炭中长期合同签约履约监管，采取有力有效措施保障煤炭价格运行在合理区间。当发现价格超出合理区间时，将立即进行提醒约谈，必要时通过调查、通报等手段，引导煤炭价格回归合理区间，对于存在涉嫌哄抬价格行为的，将移送有关部门依法查处。

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5月1日起实施！国家发改委明确煤炭中长期交易价格合理区间

(责编：申佳平、吕骞)

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