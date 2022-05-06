工业企业的合规管理是我国实施制造强国战略的重要组成部分，4月29日，由中国工业经济联合会组织的《工业领域企业合规管理体系指南》（以下简称《指南》）团体标准立项评审会在京举办。我国工业领域首部企业合规管理团体标准，通过立项专家评审。

中国工业经济联合会党委书记、执行副会长兼秘书长熊梦在致辞中表示，合规管理是我国近两年企业管理体制和司法体制改革创新的一个热点，也是我国国家治理体系和治理能力现代化的一次具体实践。

“将团体标准作为规范社会活动的一种有效方式，近几年也同样是方兴未艾。”熊梦表示， “2022年1月25日十七部门联合发布的《关于促进团体标准规范优质发展的意见》指出，要建立以需求为导向的团体标准制定模式，拓宽团体标准推广应用渠道，鼓励团体标准组织建立标准制定、检验、检测、认证一体化工作机制，推动团体标准在招投标、合同履约等市场活动中实施应用，打造团体标准品牌。”

熊梦表示，在这样的背景下，中国工经联提出了编制《指南》团体标准的设想，并由中国工经联企业权益保护智库组织了调研，形成了这份可行性报告和相关文件。

编制《指南》，是一项标准高、要求严、且难度较大的一项工作，为做好这项工作，熊梦建议，要充分发挥专家的作用；强化《指南》的可操作性；严格按程序开展编制。

中国工经联企业权益保护智库秘书长金克胜表示，许多部门、协会分别制定了自己的合规管理标准，而在工业领域的合规管理体系目前还是空白。

有别于互联网企业、金融企业、服务业企业等其他类型企业，工业企业在合规管理方面有其独到的特征。金克胜表示，这种独特性不仅在运营规律、技术标准和行业规范等企业管理层面表现突出，而在安全生产、环境保护、产业链、供应链、价值链、特殊的用户及市场、能源管理体系、采购等生产经营环节也有明显体现。因此制定《指南》不仅有很强的现实可行性，而且也有制度安排上的合理性。

(责编：杨曦、初梓瑞)