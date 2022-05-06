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三部门深入打击重点排污单位自动监测数据弄虚作假等违法犯罪行为

2022年05月06日17:27 | 来源：新华社微博
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记者6日从最高人民检察院获悉，最高检近日联合公安部、生态环境部印发通知，连续第三年在全国开展深入打击危险废物环境违法犯罪和重点排污单位自动监测数据弄虚作假违法犯罪专项行动。通知明确，将重点打击非法收集、贮存、利用、处置危险废物，以及篡改、伪造自动监测数据或者干扰自动监测设施等违法犯罪行为。（记者刘硕、熊丰）

(责编：杨光宇、牛镛)

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