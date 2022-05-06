新华社深圳5月6日电（记者王丰）从一季度新冠疫情“阴霾”走出的深圳，正恢复往日的朝气和活力，“五一”假期，从消费场所到建筑工地，从生产车间到港口码头，到处是一派繁忙热闹的景象。

作为中国改革开放的窗口，深圳在疫情形势下一度按下“慢行键”，而今短短数月，“深圳速度”加快“返场”，展现了深圳经济发展的韧性和活力。

从“门可罗雀”到“供销两旺” 消费热潮再起

5月2日，深圳著名商区欢乐海岸人流如织，在八合里牛肉火锅店，消费者排起了长龙。“我在网上抢了一张200减80的餐饮消费券，买单时发现平台上有该商家的满减代金券，又省了40块。”消费者李女士开心地说。

自“五一”起，为进一步刺激经济、促进消费，深圳通过美团、京东等平台陆续发放5亿元消费券，涉及购物、餐饮、文体旅游等方面。

八合里牛肉火锅欢乐海岸店店长韦永达告诉记者，今年一季度，受疫情影响，店里经常是“门可罗雀”的景象，而随着深圳生产生活秩序的恢复，店里的生意又重新火热起来。“店里的消费者正日渐增多，我们4月份的营业额对比3月份增长超过300%，4月份一个月的营业额达就到了一季度的近四成。”韦永达说。

除了发放消费券，深圳市还推出了“消费电子和家电购置补贴”、汽车“以旧换新”、餐饮文旅促销活动等系列举措，对促进消费都取得了非常好的效果。

统计数据显示，节日期间，深圳市消费电子和家电行业销售额同比增长超30%，各大零售门店总体客流同比增长超40%；汽车行业共接到订单近2万台，销售额同比增长32％，客流量同比增长80％。

记者从深圳市商务局获悉，深圳市节假日期间（4月30日至5月3日）消费氛围浓郁，整体消费金额超230亿元，同比呈上升趋势。深圳市重点监测商圈人流量和销售额较2021年都实现增长，消费市场呈现出购销两旺的良好局面。

从“空空荡荡”到“热火朝天” 生产建设提速

“五一”假期，在深圳创维-RGB电子有限公司深圳石岩厂区的生产车间里，仍是一派忙碌的景象，为保证出口南亚、中亚、北非、南美等地区的9万台电视机及时发货，3000余名工人加班加点，忙碌在生产线上。

“我们的生产已全面恢复，目前国外订单需求旺盛，由于前期生产受到影响，现在需加班加点生产，保证出口订单及时交付。”公司制造总部总经理唐以尧说。

除了生产车间，深圳多个重点项目建设工地现场也如火如荼。

在中建二局华南公司深圳科技馆（新馆）项目现场，400多名工人坚守一线，模板搭设、钢筋绑扎、焊工焊接等施工作业有序进行；在中建二局二公司深圳大学艺术综合楼项目的施工现场，机械轰鸣、焊花闪闪，数百名建设者们仿佛在描绘一幅生机盎然的“春耕图”。

今年，深圳地铁将再次迎来“开通年”，地铁12、14号线以及6号线支线计划在年内陆续开通，深圳城市轨道运营里程将突破500公里，深铁集团在建553个工点的近8万地铁建设者坚守一线作业。

4月27日，深圳一季度经济数据公布：地区生产总值为7064.61亿元，同比增长2.0%。如今，一度“空空荡荡”的生产车间、建设工地等再次忙碌起来，“快行健”的深圳，经济的有力脉动正在回归。

从“延期拥堵”到“顺畅通达” 外贸出口发力

5月1日，深圳某科技股份有限公司准备出口的27吨锂离子电池电解液，从深圳坪山工厂出发，运抵盐田港码头，深圳大鹏海关迅速开展查验，并组织吊装上船。

货物从出厂到入闸、查验、吊装上船、启航全流程高效衔接，顺畅发往海外目的地。统计数据显示，“五一”假期，大鹏海关监管进出口货物63.79万吨，货值190.26亿元，比2021年“五一”假期分别增长12.62%、4.76%。

今年一季度，新一轮新冠疫情来袭，深圳采取防控升级举措，按下“慢行键”，部分企业的生产、物流受到影响，导致交货延迟，叠加国际海运“一舱难求”“一箱难求”等问题，深圳港的货船出现一定程度的积压拥堵，全球物流链、供应链的稳定受到挑战。

为此，深圳做好“双统筹”，一方面加快出台帮扶政策，保证企业正常生产出货，另一方面采取大力充实港口作业队伍、开拓空运和陆运各类渠道等举措，保证生产运输渠道畅通。

如今，深圳“链”接全球的“海空港”渠道全面恢复，外贸出口畅通无阻、再次发力。

“五一”期间，盐田港呈现一片繁忙景象，岸吊高效作业，拖车有序通行，各类机器嘈杂轰鸣。据深圳海关统计，“五一”期间，盐田港高峰时一天有45艘船舶靠泊作业，5天时间里港口吞吐量达19.5万标箱，日均吞吐量达3.9万标箱，高于4月平均水平。

(责编：杨光宇、牛镛)