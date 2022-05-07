本报济南5月6日电 （记者徐锦庚、王沛）在山东省胶州市李哥庄镇上合工业互联智能共享工场，制帽生产线上的机械臂、激光切割机忙碌不停。“企业入驻后，可共享生产线，通过工业互联网进行个性化定制，成本可降低30%。”共享工场总经理庞智说，目前已接到230多家企业的订单。

作为拥有全部41个工业大类的制造业大省，山东始终坚持高质量发展，加快动能转换。一季度，山东制造业投资增长25.1%，占全部投资的比重为27.4%，同比提升3.2个百分点；高技术制造业增加值同比增长13.7%，增速比规模以上工业高出7.8个百分点。

山东把创新作为引领发展的第一动力。济南比亚迪芯片制造项目投产，组织实施100项重大科技创新工程，国家云计算装备产业创新中心突破芯片研发设计关键技术21项……一季度，山东科技创新成果丰硕，国家级企业技术中心总数达193家，创新潜力持续释放。

产业规模大、基础雄厚，山东传统制造业改造提升潜力大、后劲足。依托5G和工业互联网建设，山东持续推动实施“万项技改”“万企转型”，强化数字赋能，智能制造实现突破。一季度，山东省级工业互联网平台达115个，“上云用云”企业超过37.3万家；工业技改投资增长19.2%，占全部投资的比重为18.6%，同比提升1.4个百分点。

提升制造业竞争力，山东还注重加快培育“专精特新”中小企业，增强产业链供应链韧性。烟台嘉信染料化工股份有限公司研发出“高耐碱分散染料”，大大缩短下游印染企业工艺流程，降低成本15%至50%，减少污水排放30%至50%。迄今，山东拥有国家级“专精特新”小巨人企业362家，其中157家获中央财政重点支持。362家企业中，九成是行业龙头配套企业。

《 人民日报 》（ 2022年05月07日 01 版）

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