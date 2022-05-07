今年以来
白鹤滩水电站已生产清洁电能一百亿千瓦时
2022年05月07日05:42 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京5月6日电 （记者王浩）记者从中国长江三峡集团有限公司获悉，截至5月5日0时22分，世界在建规模最大、综合技术难度最高的水电工程——白鹤滩水电站今年以来已累计生产清洁电能100亿千瓦时，可节约标准煤约306万吨，减排二氧化碳约838万吨，相当于种植3.3万公顷阔叶林。
据悉，自首批机组投产发电以来，白鹤滩水电站累计发电量已达256亿千瓦时，已投产机组运行状态稳定、运行指标优良。目前，白鹤滩水电站最后两台机组总装工作接近尾声，工程进入全面投产冲刺阶段。
白鹤滩水电站位于四川省宁南县和云南省巧家县交界处的金沙江干流河段，是实施“西电东送”的国家重大工程，共安装16台中国自主研制、全球单机容量最大功率百万千瓦水轮发电机组，总装机容量1600万千瓦，多年平均发电量约624亿千瓦时。
(责编：胡永秋、白宇)
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