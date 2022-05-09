金观平

原标题：“一县一策”推进城镇化建设

县域治理事关国家长治久安，也与老百姓的幸福感、获得感紧密相连。作为我国城镇体系的重要一环，县城承载了近三分之一的全国城镇常住人口，是实施扩大内需战略、协同推进新型城镇化和乡村振兴的有力支撑。

近日，中办、国办出台《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，全面系统地提出了县城建设的指导思想、工作要求、发展目标、建设任务、政策保障等，对于促进新型城镇化建设、构建新型工农城乡关系，具有重要意义。

当前，我国已到了工业反哺农业、城市支持农村的发展阶段。今后一段时期，将是健全城乡融合发展体制机制、破除城乡二元结构的重要窗口期。县城“城尾乡头”的区域特征，决定了其连接城市、服务乡村的天然载体属性。推进以县城为重要载体的城镇化建设，既顺应了人口流动的变化趋势，满足了广大农民到县城安家就业的需求，又有利于带动乡村发展和农业农村现代化，有助于强化县城与邻近城市的衔接配合。

我国县城数量大、类型多，自然禀赋和发展路径也各不相同。推动以县城为重要载体的城镇化建设，要充分尊重县城发展规律，立足资源环境承载能力、区位条件、产业基础、功能定位，统筹县城生产、生活、生态、安全需要，合理确定不同类型县城的发展路径。对此，意见特别强调要坚持“一县一策”，强化规划引领，兼顾县级市城区和非县级政府驻地特大镇发展要求，精准补齐短板弱项。

产业是县城建设发展的根基，有产业才有就业、才有人口集聚，有产业才能筑牢县域经济高质量发展的基础。意见明确，要增强产业支撑能力，突出特色、错位发展，重点发展比较优势明显、带动农业农村能力强、就业容量大的产业，统筹培育本地产业和承接外部产业转移。要提升产业平台功能，根据需要配置公共配套设施，引导县域产业集中集聚发展。要健全商贸流通网络，发展物流中心和专业市场，打造工业品和农产品分拨中转地。要完善消费基础设施，围绕产业转型升级和居民消费升级需求，改善县城消费环境。

推动县城建设，亟需破解包括资金缺乏在内的诸多重点难点问题。对此，意见以增强县城可持续发展能力为目标，提出了健全农业转移人口市民化机制、建立多元可持续的投融资机制和集约高效的建设用地利用机制，强调新落户人口与县城居民享有同等公共服务，支持符合条件企业发行县城新型城镇化建设专项企业债券，保障县城建设正常用地需求等。这些举措强化了体制机制改革与创新的力度，将为县城建设提供政策保障。

推动县城建设，既要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，引导支持各类市场主体参与县城建设，同时也要更好地发挥政府作用，切实履行制定规划政策、提供公共服务、营造制度环境等方面职责。在这一过程中，要统筹好发展和安全，严格落实耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界，守住历史文化根脉，防止盲目建设、贪大求洋，有效防范地方政府债务风险。

(责编：罗知之、陈键)