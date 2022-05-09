原标题：天津宝坻：种大蒜用上了“北斗”

【科技支撑 乡村振兴】

气温回暖，桃红柳绿，正是天津宝坻大蒜播种的大好时机。

一年中适合种蒜的日子只有短短几天，往年这个时候，蒜地里上百人在忙乎，当地一直流传这样一句话“大蒜挣钱不好拿，不是跪着就是爬”。

今年宝坻区林亭口镇的蒜农清闲很多，大蒜播种的任务交给了北斗导航系统控制的播种机。

高科技让农民越来越“慧”种地

据介绍，今年大蒜播种机新安装了北斗导航系统，上接卫星、下对田垄，播行端直、接行准确，“无人驾驶”可以自己在地里跑。播种机后斗里装入蒜种，能够主动分拣、输送，将蒜种精准“放进”翻开的土壤里，然后“爪子”合拢土壤，一颗蒜种就这样在田野里开启新生。

“我太爷爷、爷爷都是种蒜的，我也种了三十多年蒜，从没有像现在这么轻松过。”宝坻区种蒜大户、非物质文化遗产传承人尹义感慨地说，“我今年种了100亩‘六瓣红’大蒜，在往年得雇二十多人忙乎六七天，现在有了全自动播种机再加上北斗导航这个‘神器’，只要两三天就能种完。”

宝坻大蒜是宝坻区“三辣之乡”特产之一，历史可追溯到明、清两朝，曾是御膳廷馔的贡品。宝坻区林亭口镇后圈村尹义种植的“六瓣红”大蒜，蒜瓣洁白、均匀，鲜嫩多汁，畅销海内外。

“传统的人工种植成本高、劳动强度大，我们引进的新型播种机，用科学方法从根本上降低劳动强度。此外，播种机采用先进技术，可以进行合理密植，每亩播种的蒜苗数量由2.2万株可提升至2.7万株。”宝坻区农业发展服务中心农机推广部农技员倪海晶表示，通过不断升级推广新技术、新农机，宝坻正在推动“汗水农业”向“智慧农业”加速转变，高科技让农民越来越“慧”种地。

基础设施不断完善支撑现代化农业

在天津市宝坻区庆义家庭农场农业科技示范基地，大蒜播种机的“好兄弟”蒜种分瓣分种机还在“紧张”地工作。去年三月，天津市农机团队积极推广农业生产全程机械化，尹义在农机团队的帮助下，顺利申请了蒜种分瓣分种机和大蒜播种机。

由于蒜种分瓣分种机功率达到了25千瓦，按照农业用电要求，尹义向国网天津宝坻公司办理报装增容手续。

宝坻供电公司林亭口供电服务中心工作人员经过实地考察，为分种机增设专用电源，保证设备安全可靠用电。“给供电所打完电话后，第二天设备就通上电了，没想到这么快。”使用上电气化设备，让尹义十分兴奋，他说，“太方便了，只需要按个开关，分种机就能自动分拣、去皮、分瓣。经过筛选程序后，机器可以按照蒜瓣的大小好坏，将蒜种智能分出五个等级，工作效率至少提高50倍，现在分种机和播种机这两台机器就能节省人工成本4万多元。”

在林亭口供电服务中心工作人员的建议下，尹义还将柴油机灌溉水泵升级为电水泵，全部实现了绿色机械化种植。

现代农业离不开基础设施的支撑，2021年，宝坻区农业生产用电量2.59亿千瓦时，同比增长13.27%。“通过用电量的增长可以明确感受到农村经济的迅猛发展。”宝坻供电公司副总经理刘铁说，“电是推进乡村振兴工作的基础。近年来，国网天津电力加快农村地区绿色智慧用能水平，目前，宝坻地区以电为支撑的现代化农业已基本实现。”

尹义说：“今年中央一号文件，又一次提到了乡村振兴，政府、农委和电力部门对大蒜种植机械化给了蒜农很多帮助和指导，明年我将实现大蒜种植面积突破120亩，让更多的人吃上宝坻大蒜。”

(责编：罗知之、陈键)