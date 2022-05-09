原标题：交通银行一季度制造业信贷增量居各行业首位

制造业是我国经济社会发展的命脉所系，交通银行全力落实制造强国战略部署，持续提升制造业金融服务质效，积极构建制造业金融的“主力军”。2022年一季度，制造业贷款余额较年初增加867亿元，有力服务制造强国建设。

推动制造业“强科技”“绿转型”

一季度末，交行战略性新兴产业贷款余额较年初增长34.08%，科技金融授信客户数增长8.87%；绿色贷款余额较年初增长12.46%，其中清洁能源产业贷款增长21.37%。

交行相关负责人表示，支持战略性新兴产业和先进制造业发展、推动制造业绿色节能降碳，既是落实制造强国战略、服务实体经济的内在要求，也是交行转变经营发展模式、优化信贷资源配置的重要机遇。

交行“十四五”发展规划明确提出“打造科技金融特色，大力提升服务战略性新兴产业、先进制造业、科技创新、绿色低碳、传统产业升级等领域的能力和水平”，先后出台《交通银行服务碳达峰碳中和目标行动方案》《交通银行支持制造强国行动方案(2022年版)》。

服务国家重点战略 支持地方优势产业

交行在服务国家重点战略的过程中，结合地方优势产业，持续助力当地制造业升级。作为总部在沪的大型国有商业银行，交行抓住长三角一体化发展契机，拓展战略新兴、新一代信息技术等重点领域，加大电子信息、汽车、民用航空、生物医药、高端装备等行业优质客户信贷支持力度。

在华北，交行紧跟京津冀协同发展战略，重点支持区域内先进制造业客群，围绕高端装备、汽车、电子信息、生物医药等优势产业，深化行业龙头合作。

在粤港澳大湾区，交行重点支持区域内高新技术产业发展，深化与区域内电子信息、装备制造、汽车、石化、家电等支柱型制造业企业的业务合作。

同时，交行把握中西部和东北地区产业转移带来的发展机会，支持新兴产业、军民融合、传统产业转型升级领域，提升对区域内装备制造、汽车、电子信息、石化等行业优质客群的信贷投放和管理能力。

提供多元化金融服务需求

处于不同生命周期的企业对金融服务有着不同的需求。对初创期的小微制造业企业，交行充分运用金融科技成果，发挥银政合作平台、担保公司在助力企业融资过程中的作用，积极拓展科创贷等创新性金融产品。

对成长期的中型制造业企业，交行积极把握企业扩大再生产过程中的业务合作机遇，通过研发贷、贸易融资等产品，培育具备核心竞争力和成长性的客户群体，满足企业融资需求。

对成熟期的大型制造业企业，交行充分发挥企业在产业链中处于核心地位的优势，通过推广供应链融资、并购贷款等产品，推动银企全面业务合作，发挥交银集团综合化经营优势，加强“投贷债联动”等金融服务模式创新，积极联动交银租赁、交银投资等子公司，满足企业盘活资产、降负债率等个性化业务需求。

提升“链金融”价值创造

通过运用区块链、物联网等金融科技，交行加快推进智慧产业链创新，不断提升制造业企业服务质效。交行创新研发的在线银票承兑业务，仅2022年一季度，为制造业行业企业办理在线承兑业务593亿元，笔数达到61757笔，覆盖全国31个省市自治区，服务制造业客户837户，间接支持制造业产业链上游企业超过15898户。

此外，交行还给予国家级专精特新“小巨人”企业贷款投放优惠利率等支持政策，通过支持培育更多 “小巨人”和制造业单项冠军企业，助力产业链不断由中低端向中高端迈进。

(责编：董童、李源)