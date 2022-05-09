原标题：服务健康中国|中国核共体为全球首批商用堆碳-14辐照生产靶件生产提供保险保障

近日，首批商用堆碳-14辐照生产靶件在中核集团秦山核电三厂2号重水堆机组入堆，开始商用堆生产碳-14同位素，预计在2024年开始向市场供货，届时产量可充分满足国内需求。中国核保险共同体（以下简称“中国核共体”）通过核物质损失险保单和放射性雇主责任险保单为本次重大技改提供保险保障。

放射性同位素技术在医疗领域的应用已有100年历史，与人们健康生活密不可分，在某些特定疾病诊疗领域更是起着不可替代的作用。2021年6月国家八部委联合发布《医用同位素中长期发展规划(2021-2035年)》，对我国建立稳定自主的医用同位素供应保障体系、加快医用同位素及产业发展提出了具体要求。一直以来，全球均主要依靠试验堆生产医用放射性同位素，我国的碳-14同位素供应几乎全部依赖进口，价格昂贵且供应得不到保障，供应紧缺严重制约相关产业发展。

本次创新合作的达成，是中国核共体积极贯彻落实健康中国战略、服务“六稳”“六保”、护航核能产业科技创新、深耕核保险保障的又一举措，将有助于推动医用同位素国产化研发进程及后续市场推广。

“十三五”以来，由中再产险管理的核共体执行机构积极参与放射源与射线装置相关课题研究，先后配合国家核安全局完成《协请开展核与辐射损害赔偿相关专题研究》以及《国家核安全与放射性污染防治“十四五”规划专题研究》中有关放射源与射线装置责任保险相关内容，并形成三款针对放射源和射线装置的保险产品，丰富了核保险服务核与辐射行业保险保障和风险转移的手段，填补了国内在核技术应用领域专业保险产品的空白。

未来，中国核共体将继续为包括中核集团秦山核电在内的核技术应用行业客户提供全方位的人员、财产和责任类保险保障，助力国内核技术利用在各行业的推广应用，服务实体经济、护航高质量发展。

(责编：董童、李源)