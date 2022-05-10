本轮疫情发生以来，中国工商银行率先推出30条稳经济措施，推动中央经济金融政策落实到位，全力做好金融支持疫情防控和经济发展。同时，针对上海疫情，多措并举提升助企纾困质效，一方面加大对各类企业的融资支持，另一方面通过无还本续贷、贷款延期、展期等方式减轻企业还贷压力，全力帮助企业稳资金、保供应、促生产，全力服务打赢大上海保卫战。

推出30条举措助力稳定宏观经济大盘。近日，工商银行推出了金融助力稳定宏观经济大盘30条措施，围绕经济重点领域和薄弱环节聚力发力，推动中央经济金融政策不折不扣落实到位。针对全力保障重点领域融资需求、提升金融服务精准性直达性、提高民生领域金融服务水平、确保金融服务稳定畅通、助力营造良好金融环境等进行精准支持，全面提升金融服务能力、风险管控水平和改革转型动能。同时，工商银行对进一步支持“中国创造”、引入更多中长期资金、支持住宿餐饮等受困行业、服务灵活就业群体、做好减费让利等，做出更具体的安排，全面做好金融支持疫情防控和经济发展各项工作。

积极为企业复工复产“雪中送炭”。捷诺生物和海优威是上海首批666家复工复产“白名单”中的重点科创企业，捷诺生物主要生产新冠核酸检测试剂盒，海优威是光伏产业链核心原材料重点工业企业。面对企业复工复产中的资金需求，工商银行启动信贷审批快速响应机制，为上述两家企业分别提供了5000万元专项流动资金贷款，有力保障了企业的复工复产。并且，这两笔贷款都将获得人民银行科技创新再贷款和煤炭清洁高效利用专项再贷款支持，从而使获贷企业获得相对较低成本的资金。

无独有偶。近日，工行接到上海某精密技术公司的求助。该企业是上海嘉定区一家精密模具供应商，是汽车制造业供应链上的重要一环。受到上海封闭管控措影响，为保障后续订单能够按期交货，企业决定开展封闭式生产，让小部分员工吃住在厂区里，这让原本已经十分紧张的现金流更加捉襟见肘。为保证特殊时期企业持续生产，工行开辟绿色业务通道，通过视频尽职调查，在线审批等特殊手段，最大程度克服疫情带来的不便，2天便完成贷款调查审批全流程，成功发放900万元贷款。企业依靠这笔“救命钱”，保障了疫情封闭期间生产不断档，也确保了向下游企业按期供货。在收到市政府复工复产号召后，企业紧调配资源，召回居家员工，逐步扩大生产，目前整体上岗率已达到70%左右。期间，工行还主动为企业提供延期支付贷款利息等举措，帮助企业在最短时间内将生产力恢复至疫情前水平。

专项服务举措全力助企纾困。按下“暂停键”的上海，正在逐渐恢复活力。围绕打通“资金流”，工商银行上海分行发布“重点企业保运转专项金融支持十七项举措”，全力帮助企业恢复生机活力。这些金融服务举措包括对医药医疗、物资保供、物流运输等重点行业开辟绿色通道，7*24小时全天候快速响应，安排专项融资规模，为名单制实体企业提供主动授信等。

工行线上产品可以为企业提供自动审批、随借随还的线上无接触融资服务，受到很多小微企业的欢迎。此外，工行还通过线上批量延，线下快速批，无缝办理无还本续贷、贷款延期、展期等多种方式，帮助企业解决急难愁盼问题。加大向小微企业、个体工商户减费让利力度，通过降低企业综合融资成本，主动承担抵押物保险费、评估费、抵押登记费，减免小微企业开户手续费、账户服务费、转账汇款手续费、电子银行服务费等方式，进一步向企业让利，与客户风雨同舟、共渡难关，促进稳市场、保就业。

(责编：曹淼、李源)