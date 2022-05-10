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谨防“超长预售”透支信任

钱夙伟
2022年05月10日09:17 | 来源：中国经济网
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原标题：谨防“超长预售”透支信任

中消协日前发布的一份报告指出，有些网络经营者利用不公平格式条款减免自身义务和责任、加重消费者责任。如一些网络商家对预售商品设置超长预售期，同时设置预售商品不退换、预付金不退等不公平格式条款。电商平台商品的超长预售问题，已成为一个值得关注的现象，对此需要理性客观地分析对待。

所谓预售，是指消费者在产品上市之前预先付款，预售量积累到一定程度后商家才集中发货。而一些电商平台标注类似“30天预售”“45天预售”等的商品标签，意味着这款产品的提前销售期较长，即“超长预售”。这种模式有助于商家回笼资金，并且可以科学合理安排产量。根据预售情况，商家计算出大致的销量，由此配置首批进货的数量，之后再根据后续情况补单。

不过，“超长预售”存在将风险转移给消费者的嫌疑。比如，有些网红店商品销量的增长幅度，与“上新日”密切相关，因此这些店面在设置“超长预售”的同时，未必会在新品上架前大量备货，甚至有可能选择分批次发货，用首批消费者的退货作为补单，卖给第二批消费者。按照这样的逻辑，商家可以避免库存积压，也会挽回“退货”造成的经济损失，然而却在一定程度上侵害了消费者权益，损害其对商品的期望值，影响消费体验。

进一步完善预售机制，需多方协同合作，多措并举。电商平台可出台一些“实招”“硬招”，对卖家发货时间、交易价格、运送方式等承诺进行有效监督，不遵守承诺的商家需向买家支付一定的违约金，从而提高失信成本。对于商家本身而言，需提高预测库存与市场的快速反应能力，从而有效避免“超长预售”透支消费者对品牌的热情与信赖。

(责编：罗知之、陈键)

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