原标题：以智慧监管促保险市场健康发展

日前，中国银保监会向各人身险公司下发通知，将启用人身保险产品智能检核系统。该系统正式上线后，人身险公司需通过智能检核系统向银保监会备案新产品。从人工审核到智能检核，这标志着保险业监管的智能化水平有了进一步提高。

统计数据显示，我国每年有4000多个人身险产品备案。部分保险公司的产品设计不够合理、条款表述不够规范、产品费率厘定存在偏差。与此同时，长险短做、误导销售、理赔纠纷等问题时有发生。事实上，每隔一段时间，监管部门都会对保险产品存在的典型问题进行通报。

发现问题和通报点名并不是终点，督促保险公司从源头上解决问题才是关键。在原有的备案报送方式之下，由于人力有限且人工核检耗时较长，即便监管部门发现了保险产品存在问题，这些产品很可能已经销售了一段时间。另外，许多人身险产品由于缴费期长、合同存续期长，一旦产品出现问题，即便是停售或产品迭代等方式，也只能是对后续产品和销售行为进行规范。对于已经销售的产品，无论是对保险公司还是对消费者，依然存在不小的风险隐患。

近年来，随着保险业创新步伐加快和消费者需求日趋多样，保险产品的迭代速度也不断提升，客观上对保险产品的监管提出了更高要求。检核系统有望提升监管部门工作的质量和效率，而保险公司收到反馈的时间会大大缩短，经营效率也会相应提高。检核系统能够充分揭示备案产品可能存在的问题。同时，结合此前公布的保险合同示范条款，监管与自律形成了合力。一方面降低问题产品“源头”的风险，更好地保护消费者权益；另一方面也倒逼保险公司在产品开发设计环节更谨慎、更合规。

从行业发展的角度看，科技力量的持续投入使得保险公司的智能化水平已经不断提高，但是监管的智能化水平依然有提升空间。从金融行业内部来看，银行业、证券业的智能化监管取得的成绩已经有目共睹，保险业作为金融行业的重要组成部分，自然也应奋力赶超。可以预见的是，此次推出的核检系统，从最容易出现问题产品角度切入，深化运用科技手段创新监管工具，可有效提升产品监管工作的前瞻性、针对性和有效性，有利于防范化解风险。

从长远来看，智慧监管不仅是监管技术的创新，更是监管理念的进步。随着行业使用量的增加，智慧监管的系统还将迎来迭代升级，以更好贴合行业实际需求。未来，随着科技水平的不断提升，会有更多的智能化工具进入监管领域，协助相关部门更好地开展常态化监管工作，进而促进保险业监管从智能化监管向智慧监管迈进。

(责编：罗知之、陈键)