孙潜彤

原标题：机器人与“工匠精神”都不可缺

劳动没有高低贵贱之分，职业选择亦理应如此。新修订的职业教育法于5月1日起施行，赋予职业教育“与普通教育具有同等重要地位”，为职业与普通教育平等地位“撑腰”。

生活中不少人对职业教育有着“低人一等”的偏见。“不好好学习将来去砸墙”，个别家长对孩子学业的开玩笑敲打，倒不完全是句玩笑话。目前，建筑工人依然是“70后”“80后”居多，比这年纪大的干不动，更年轻的不愿来。

将来谁去做技工？特别是脏、累、苦、险的职业，是不是可以甩给机器人？莫以为杞人忧天。即使在我们这样的人口大国，当人口红利渐渐消退，老龄化社会渐行渐近，劳动力成本逐年上升是不难预期的事情，“就业难”与“技工荒”并存越来越成为一个值得重视的问题。

“未富先懒”的忧虑已扑面而来。有人畅想社会进步的愿景，脏活累活险活都甩给机器人，人类就负责“吃香的喝辣的”不行吗？

不错，制造业智能化、自动化是大势所趋。在某些行业，如汽车生产已经让机器人代替一些重复性的劳作。即使这样，机器人也需要有人去生产、去操控、去维护。在自动化改造的汽车制造商车间，大约每4台焊接机器人仍需配备1个调试人员或焊接工程师。现实中不存在机器完全换人的“黑灯工厂”，只是为后台进场的技工暗中抬高了技能门槛。转型升级的企业更需要社会涌现一批研究型、复合型的技术工人。

招工难，招学员也难。一个技工学校的校长说：“现在很多年轻人不愿意进工厂，更愿意从事直播、外卖等互联网相关的工作。薪酬待遇、工作环境、休息时间、体面程度等都是年轻人看重的择业考量。”大多数职业学校在专业的设置上也因之“拈轻怕重”。那些劳动强度大甚至危险的脏苦累险岗位，比如染色工、炉前工、家庭护工、高空作业等岗位，即使薪酬高企，仍将越来越缺乏职业后劲。

反观各地推出的技能人才振兴计划，多是从供给侧使劲以期提升高职教育水平。而缓解特殊岗位的“技工荒”，更要从需求侧提高技工收入及待遇。实现社会公平，首先改变社会上某些“廉价用工”心态，养成愿意为精湛技艺、为工匠精神、为艰险苦累劳动高价付费的习惯。同时，从顶层设计作出制度性安排，改善脏苦累险岗位的作业环境、保险保障和休息条件，让机器人暂时难以替代的脏苦累险岗位拥有“香饽饽”一样的礼遇。

(责编：罗知之、陈键)