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农业银行牵头承销智能制造优秀场景主题资产支持商业票据

2022年05月10日10:29 | 来源：证券日报网
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原标题：农业银行牵头承销全国首单智能制造优秀场景主题资产支持商业票据

　　 近日，农业银行作为牵头主承销商，成功发行融信通达（天津）商业保理2022年度三一金票2号第一期资产支持商业票据，规模12.6亿元。本项目是智能制造优秀场景主题资产支持商业票据，有效盘活存量资产，为三一重工的子公司及多家上游中小企业提供融资服务。

　　 据了解，本项目共支持21家企业融资，包括国家级专精特新“小巨人”企业2家，制造业单项冠军企业4家，其余也均为国家级高新技术企业。其中，三一汽车制造有限公司等3家企业入选国家工信部、发改委、财政部和市场监管总局核定的“2021年度智能制造优秀场景”名单。

　　 本期资产支持商业票据的成功发行，是农业银行围绕服务科创金融战略，以证券化方式服务专精特新“小巨人”企业发展的重要举措。

　　 下阶段，农业银行将继续以优质的投行创新产品服务“专精特新”企业高质量发展，推动优化制造业产业结构调整，为实现“中国制造”换挡升级贡献农行力量。（记者 吴珊）

(责编：曹淼、李源)

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