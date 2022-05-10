人民网北京5月10日电 （记者申佳平）日前，国家发展改革委印发《“十四五”生物经济发展规划》（以下简称《规划》）。在国家发展改革委今日举行的专题发布会上，工业和信息化部消费品工业司副司长周健表示，下一步将会同有关部门，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，全面提高医药产业现代化水平。其中鼓励产学研医深度融合，推动一批新药、新型医疗器械研发和产业化，力争在部分领域实现“并跑”乃至“领跑”。

一是加快前沿技术发展。把握全球生物技术加速迭代的新趋势，加强前沿和原始创新领域布局，从“跟随式”创新向“引领式”创新迈进。坚持开放合作，推进开放式创新发展，打造产业链、创新链、价值链、供应链深度融合的生物医药制造业现代化创新生态体系。

二是加强核心技术攻关。将围绕产业链供应链薄弱环节开展关键技术攻关，补齐短板；进一步开发应用先进制造技术和装备，提升关键核心竞争力，提高全要素生产效率，不断强化规模化和体系化制造优势；贯彻落实制造强国、质量强国建设部署，推动医药工业高端化、智能化、绿色化发展。

三是健全创新服务体系。支持医药企业加强与国家实验室、科研机构、高水平研究型大学等机构的合作，整合集聚创新资源，形成跨领域、大协作、高强度的创新基地，共同打造生物医药领域国家战略科技力量，推动成果转化的有序衔接和联动发展。进一步加强创新公共服务能力建设，支持各类专业化服务平台建设与能力提升，支持发展可提供高水平合同研究机构和医疗器械领域专业化服务机构，做实做强生物医药产业技术研发与转化功能型平台。

四是提升医药企业竞争力。实施医药领航企业培育工程，结合仿制药一致性评价、带量采购等政策的实施，支持大型企业实施创新转型，提升市场竞争力和可持续发展能力，形成一批国际化程度高、全球布局发展的大型制药公司。培育产业发展新兴力量，支持专注细分领域、专业化水平高、创新能力强的专精特新“小巨人”企业发展。充分发挥中小企业创新活力强、大型企业产业化体系健全的优势，推动大中小企业在产品、技术、市场、资本等层面加强合作，促进形成大中小企业协同发展的产业生态。

(责编：申佳平、高雷)