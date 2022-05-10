原标题：能链六周年：以数字化勾勒智慧能源蓝图

5月9日，国内能源服务行业再添新面孔。中国检验认证集团与能链正式成立合资公司——中检能链。中检能链将针对油、电等能源品类，在加油站、充电站及交通碳中和等领域，开展质量检测、星级评定、标准化认证等服务，以促进能源零售终端高质量发展，推动能源零售行业朝着安全、绿色、智能、数字化方向升级。

5月9日适逢能链成立六周年，中检能链的成立标志着能链向零碳愿景迈出了具有里程碑意义的一步。从早期帮助货车司机提高加油便捷性和节省成本的点对点服务，到如今助力交通能源行业的数字化转型和智慧化升级。一路走来，能链发展的六年是以数字化逐步勾勒智慧能源蓝图的六年，也是交通能源行业激荡变革的六年。

2016年，是能链的起点。能链从一个非常小的痛点出发：如何帮助司机更快地找到价格更优惠的加油站。连接起第一家油站、开出第一张小票，开始为用户和加油站提供相关落地服务，填补了当时能源行业与数字化融合的结构性空白。能链也由此迈入交通能源行业数字化转型发展的滚滚洪流之中，踏上了由零到千亿的蝶变之路。在六年发展历程中，能链在云计算、大数据、人工智能、AIoT等数字化技术的加持下，实现了服务客群与能源品类的由单一到多维，以及业务场景的由浅入深。围绕能源产业链上、中、下游展开全面布局，构建了智慧能源生态体系，实现由点到线及面的蝶变成长。

服务客群上，能链以货车司机为切入点，为该群体提供数字化加油产品和服务，之后将客群逐步拓展至私家车、网约车、出租车等不同用户群体，以及物流、科技、金融、地产等各类行业的企业用户。如今，能链已为全国数亿用户和上万企业提供便捷、智慧的数字化能源补给服务。

除了服务个人用户，能链针对企业场景，推出了团油企业版、快电企业版、能链企服、能链车联等企业级服务，从能源管理角度帮助企业降本增效。能链搭建起专业的能源数字化SaaS管理系统，为企业提供集车辆管理、人员管理、能源分析、财务结算、发票报销于一体的解决方案。

能源品类上，能链实现了从最初油的品类向电、氢、气、光伏等综合能源品类拓展。加油业务方面，团油利用数字化手段，将国内2万多座油站与数亿用户连接起来，让用户享受便捷、高效、实惠的加油服务。充电业务方面，快电连接起主流充电桩运营商，实现充电桩的互联互通，提升用户的充电体验。

业务场景上，能链从下游消费场景入手，逐渐延伸至中游能源零售，上游炼厂、危化品供应链等场景，不断扩大能源数字化生态版图。

在中间场站端，能链致力于帮助传统加油站数字化转型，拓展多元能源品类。能链云为能源零售终端构建起数字化底层基础设施，提供包括智慧零管系统、会员营销系统、支付系统、非油零售系统、智能硬件等在内的智慧油站解决方案。能链综合能源港顺应国家大力发展综合能源的政策，帮助传统加油站向油电氢气等综合能源升级，并提供餐饮、购物、精洗、换油等多种商业服务。快电也可为充电场站提供选址、建站、运营、运维等全生命周期服务，提高充电桩利用效率和充电场站运营质量。

在上游供给端，能链对炼厂、危化品企业以及物流运输环节进行数字化改造，构建起数字化能源供应链——能程科技（能链物流）。实现生产源头数据化、油品来源溯源化、运输过程可视化，物流、信息流、资金流的三流合一，进一步提升能源供应链周转效率。

经过六年的深耕，能链已搭建起连接数亿车主、2万余座加油站、数十万根充电桩的全国性数字化能源补给网络。2021年能链年化交易额超过千亿元。与此同时，能链构建的“一减一替”双轮驱动助力碳中和方案，通过推动化石能源减排与新能源替换，2021年累计减排104万吨二氧化碳。

生态伙伴是能链成为能源数字化“新势力”不容忽视的力量。目前，能链的生态伙伴已遍及产业链上、中、下游。其中，数千家主流平台建立了合作，为它们提供能源补给服务，并通过“一键加油”“一键支付”全面提升用户体验。能链企服业务已为超过万家各类型企业提供专业的车辆加油、充电服务。

六年来，能链在交通能源行业的创新实践和自身的高成长性，获得行业和资本的认可。自2016年成立以来，能链已获得超过10轮融资，屡次刷新赛道融资纪录。股东既有国有资本，如招商局资本、中金资本、华润资本、国家中小企业发展子基金、山东绿色发展股权投资基金、山东高速资本等，也有国内外知名投资机构。

能链成长的六年，也是能源行业激荡变革的六年。能链创始人、CEO戴震曾多次表示，能源是未来100年最值得做的事情。过去的六年，从一开始“摸着石头过河”到“蹚出一条大路”，能链契合时代脉搏走上一条自我进化之路。可以预期，在时代红利和自身努力下，能链将为更多用户创造更好的能源补给体验，为能源行业数字化升级与交通能源实现碳中和创造更大价值。

(责编：曹淼、李源)